Dove vedere Atalanta-Parma in diretta streaming o in TV

Dove vedere Atalanta-Parma in diretta streaming o in TV

I ducali fanno rotta verso Bergamo per questo Atalanta-Parma, decima giornata di Serie A. Li dividono 4 punti: il Parma è 11esimo con 13 punti, l’Atalanta 15simo con 9. Nella nona giornata, i padroni di casa hanno dilagato 5-1 contro il derelitto Chievo (a proposito, comincia male il ritorno di Ventura in panchina), mentre gli ospiti hanno subito una sconfitta casalinga: 2-0 ad opera della Lazio.

Atalanta-Parma: ritorno alla vittoria per gli orobici

Era dalla prima giornata che l’Atalanta aspetta va a vittoria numero 2. Dopo il poker rifilato al Frosinone, infatti, una serie di pareggi e sconfitte la squadra di Gian Piero Gasperini aveva infilato una serie di pareggi e sconfitte che l’avevano fatta precipitare in una brutta posizione in classifica. Intendiamoci: non è granché tranquilla neanche ora, dopo la vittoria convincente contro un Chievo sempre più disperato (5-1).

Fondamentale il ritorno di Ilicic, autore di una tripletta: un’arma in più per Gasperini, ma bravi anche Gosens e De Roon, un gol a testa. Importante per risalire oltre ad Atalanta-Parma, sarà anche la trasferta a Bologna, prima dell’incontro con l’Inter che concluderà il ciclo che precede la sosta per la Nazionale. Solo allora potremo dire se il momento negativo degli orobici è passato.

Atalanta-Parma: dopo la Lazio, i ducali alla ricerca del riscatto

C’è delusione in casa Parma per la sconfitta on la Lazio. Non perché non fosse preventivabile, ma per come è maturata, nell’ultimo quarto d’ora, con il rigore di Immobile e il gol al 94′ di Correa. Una sconfitta che fa scivolare i gialloblù all’11simo posto, ma che comunque non cancella quanto di buono fatto fin qui.

Il Parma fra le neopromosse è infatti quella che se l’è cavata meglio e per ora ha centrato l’obiettivo di un campionato tranquillo per riacclimatarsi nella massima serie, dopo che ne era stata un’esponente di spicco. Anche i ducali sono attesi, dopo Atalanta-Parma, da due partite alla sua portata: il Frosinone e la trasferta con il Torino. Tre match che potranno essere affrontati con maggiore serenità se i ducali cureranno di più la fase difensiva: solo 2 le partite senza subire gol.

Probabili formazioni di Atalanta-Parma

ATALANTA (3-4-3): Gollini – Palomino, Mancini, Toloi – Hateboer, Gosens, De Roon, Freuler – Ilicic, Gomez, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe – Iacoponi, Gobbi, Gagliolo, Alves – Rigoni, Barillà, Stulac – Biabiany, Inglese, Siligardi. Allenatore: Roberto D’Aversa

Atalanta-Parma: dove vederla

Atalanta-Parma è valida per la decima giornata di Serie A ed è prevista per sabato 27 Ottobre 2018 alle ore 15.00. Lo stadio è l’ “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo. Gli abbonati Sky potranno vedere in esclusiva la diretta su Sky Sport Calcio (canale 253). Per lo streaming, c’è l’app gratuita SkyGo che rende possibile vedere il contenuto del proprio abbonamento Sky sui dispositivi mobili. Se non si è abbonati, un’alternativa può essere un ticket con Now TV che parte da 9,99 euro al mese e permette di vedere alcuni contenuti di Sky. Oppure connettersi ad uno dei siti che permettono lo streaming legale delle partite di Serie A. I siti di streaming legale offrono infatti una buona qualità audio/video e anche una connessione stabile.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM