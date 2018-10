Visita fiscale Inps: assenza per inadempienza lavoratore, cosa fa il medico

Assenza visita fiscale per inadempienza

In merito alla visita fiscale Inps il medico che effettua la visita di controllo deve essere agevolato nel reperire il domicilio del lavoratore assente per malattia.

Il lavoratore dipendente è infatti obbligato a farsi trovare nel proprio domicilio nelle fasce orarie prestabilite. Ma i suoi adempimenti non terminano qui. Il lavoratore dovrà infatti consentire lo svolgimento della visita mettendo in condizione il medico fiscale di individuare con facilità l’indirizzo indicato sul certificato medico.

Visita fiscale Inps: orario medico e obblighi dipendente

Come riporta Maria Parisi di ANMEFI in un comunicato riportato su Quotidiano Sanità, occorrerà prestare la necessaria attenzione nell’indicare il domicilio esatto. Ma anche a far sì che il luogo indicato sia facilmente realmente reperibile. E soprattutto sia privo di ostacoli affinché il medico possa raggiungere la destinazione e svolgere correttamente il suo lavoro. Infatti tra i problemi più comuni spiccano quelli relativi a località non segnalate sulle comuni mappe. O numeri civici non riportati all’esterno del condominio o non visibili. Oppure civici accessibili da una via diversa da quella riportata nel certificato medico.

Bisogna fare attenzione anche a eventuali distrazioni o guasti tecnici, che riguardino ad esempio pulsantiere dei citofoni che non riportano il nominativo del dipendente, citofoni rotti. O anche non sentire il citofono perché in quel momento c’è la radio accesa. O semplicemente si è altrove. Tra le situazioni eventualmente ostative segnalate dall’Associazione figura anche la presenza di cani liberi che impediscono di avvicinarsi all’abitazione in sicurezza.

Visita fiscale Inps: medico come pubblico ufficiale

Il paragone che viene spesso fatto è quello con il corriere. Chiunque debba ricevere un pacco fa di tutto per farsi trovare. Ebbene, lo stesso dovrà essere fatto anche quando si parla di visita fiscale Inps. L’Associazione cita così alcune sentenze della Corte di Cassazione. In particolare le sentenze che hanno ribadito più volte come non solo l’assenza fisica senza motivo, ma anche una condotta negligente del lavoratore che impedisca al medico l’accertamento, possa ritenersi un’assenza ingiustificata.

Infine ANMEFI ci tiene a precisare quale è il ruolo del medico fiscale. Quest’ultimo, infatti, nello svolgimento delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale. Ciò significa che quanto da lui verbalizzato è “atto pubblico che fa fede fino a querela di falso”. Perciò, quanto scritto sul verbale avrà sempre valore maggiore rispetto a quanto riportato dal soggetto trovato assente per inadempienza.

