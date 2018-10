Dove vedere Torino-Fiorentina in diretta streaming o in TV

Incontro tra due squadre ambiziose, Torino-Fiorentina ha tutte le premesse per essere un confronto equilibrato. Infatti, solo un punto divide le due compagini – 14 punti i viola, 13 i granata – ed entrambe sono reduci da un pareggio. Il Toro ha impattato 2-2 a Bologna, la Fiorentina 1-1 in casa con il Cagliari. L’ambizione di entrambe è conquistarsi un posto nelle coppe europee. Inutile dire che chi vincerà avrà fatto un passo in più in quella direzione.

Torino Fiorentina: Toro, niente sprechi contro la Fiorentina

Come dilapidare un vantaggio. Così si potrebbe commentare l’ultimo match del Torino: doppio vantaggio con Iago Falque e Baselli, poi Santander e Calabresi puniscono una squadra troppo sicura della vittoria. Il problema è la mentalità, lo ha capito bene un infuriato Walter Mazzarri: “Facciamo errori di gestione di gara incredibili”, ha detto il tecnico. “Non capiamo che le partite finiscono solo quando sei sul 3-0 a 5′ dalla fine. Il calcio ti punisce se sprechi. L’unica cosa buona, secondo me, è che abbiamo fatto una grande prestazione”. I granata, partiti con ambizioni di zona-Europa che fino ad ora non sono state soddisfatte, avranno in Torino-Fiorentina la chance di confrontarsi con una squadra che nutre le sue stesse ambizioni. Una sorta di spareggio contro una diretta concorrente, quindi. Con il bonus di un’arrabbiatura che potrebbe rivelarsi assai costruttiva.

Torino-Fiorentina: momento di involuzione per i viola?

Una prestazione sottotono – lo scialbo 1-1 di domenica scorsa – e più in generale una sensazione di gioco involuto, di mancanza di intraprendenza e di foga agonistica che già da un po’ la Fiorentina ha palesato. Questo preoccupa allenatore e tifosi viola. Soprattutto el Cholito Simeone non sembra in grado di ripetersi sui livelli della passata stagione: solo 2 i gol realizzati.

Lui, ma anche Pjaca – un altro le cui prestazioni sono in ribasso – a volte sembrano avulsi dal gioco della squadra. Stefano Pioli dovrà darsi da fare per dare una scossa e nuove motivazioni alla squadra. Il tecnico nel post-partita ha detto: “Quando sei in vantaggio non puoi concedere certe cose. Dobbiamo crescere”. In vista di Torino-Fiorentina, la squadra è tornata ad allenarsi già da oggi, lunedì 22 Ottobre. Dalle ore 10.00 seduta di allenamento con lavoro di scarico per chi ha giocato domenica.

Torino-Fiorentina, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu – Izzo, Nkoulou, Djidji – De Silvestri , Baselli, Rincon, Meité, Berenguer – Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont – Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi – Fernandes, Veretout, Gerson – Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli

Dove vedere il match Torino-Fiorentina

Domenica 27 Ottobre 2018 è in programma Torino-Fiorentina, valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.30 allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Questa gara sarà visibile soltanto in streaming: infatti DAZN se ne è assicurata l’esclusiva. Quindi per vederla live, occorrerà un ticket, che parte da 9,99 euro al mese. Gli abbonati Sky, che possono assistere al match se hanno il decoder Sky Q, possono ottenere il ticket al prezzo agevolato di 7,99 euro. Unica altra opzione è cercare i vari siti che offrono servizi di streaming legale e che, in alcuni casi, hanno prestazioni sia video HD, sia audio, all’altezza dei canali “ufficiali”.

