F1 GP Messico 2018: diretta in TV e streaming gratis su Sky-TV8. Gli orari

Secondo match point per Lewis Hamilton. Al F1 GP Messico, 19sima gara del Mondiale di Formula 1. Domenica 28 Ottobre a Città del Messico, il pilota britannico avrà l’opportunità concreta di far suo, anche matematicamente, il mondiale. Ad Austin, il pilota Mercedes è arrivato terzo, dietro Verstappen su Red Bull (2°) e Raikkonen su Ferrari, trionfatore dopo 5 anni.

F1 GP Messico: Lewis Hamilton campione se…

Anche se ormai si sa che il Mondiale Piloti è segnato in favore di Hamilton, manca ancora il conforto della matematica. Questo potrebbe arrivare al prossimo F1 GP Messico, dove il pilota di Stevenage potrebbe aggiudicarsi il quinto titolo iridato della sua carriera. C’è davvero molto vicino.

Al 33enne britannico basterà infatti arrivare 7°. Non ci sono altre combinazioni. Per ostacolarlo, Vettel deve vincere, ma ancora, a Hamilton sarà sufficiente il 7° posto. Impresa tutt’altro che impossibile. Se si laureasse campione in Messico, Lewis Hamilton ripeterebbe quanto già accaduto un anno fa sullo stesso circuito: era il 29 Ottobre 2017 quando il britannico arrivò 9° con Vettel 4° e si aggiudicò il suo quarto Mondiale.

L’Autodromo Hermanos Rodríguez: caratteristiche

Il circuito dove si correrà il F1 GP Messico è l’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, che ha ospitato il GP del Messico dal 1963 al 1970 e dal 1986 al 1992, per poi tornare come sede della gara di F1 dal 2015. In questa occasione ha subito un profondo restyling, specialmente per ciò che riguarda l’ultima curva, la bellissima “Peraltada”, ora accorciata per disegnare una sezione del tracciato completamente inserita in uno stadio: qui si trova anche il podio.

Lungo 4,304 chilometri, ha 17 curve, 10 a destra e 7 a sinistra. L’autodromo si trova a 2000 metri s.l.m.: il raffreddamento è difficoltoso e l’aria rarefatta impone ali con più incidenza aerodinamica. La media oraria è di circa 217 km/h, anche se sul rettilineo d’arrivo si superano i 370 km/h. Questo a causa del tratto misto, che costringe i piloti a continui cambi di direzione tra la curva 4 e la curva 11.

Due sono i punti in cui è possibile attivare il DRS: tra la curva 17 e la curva 1 e tra la curva 3 e la curva 4. Il record sul giro è di Nico Rosberg: 1’20”521 nel 2015.

Sul tracciato messicano sono stati incoronati diversi Campioni del mondo: John Surtees con la Ferrari nel 1964, Dennis Hulme con la Brabham nel 1967, Graham Hill con la Lotus un anno dopo, nel 1968 e proprio Lewis Hamilton nel 2017.

Il F1 GP Messico 2018 in diretta TV: dove e quando

Quest’anno il F1 GP Messico 2018 potrà essere visto dagli appassionati anche in chiaro e gratuitamente su TV8. Non ci sarà quindi bisogno di un abbonamento a Sky. Con la pay-tv si potranno vedere anche le prove libere, mentre l’offerta in chiaro è circoscritta a qualifiche e gara. Lo streaming per gli abbonati Sky è affidato all’app gratuita SkyGo. Per tutti gli altri, il sito di TV8 mette a disposizione lo streaming di qualifiche e gara.

Venerdì 26 ottobre:

17.00 – Prove libere 1 (diretta Sky)

21.00 – Prove libere 2 (diretta Sky)

Sabato 27 ottobre:

17.00 – Prove libere 3 (diretta Sky)

20.00 – Qualifiche (diretta Sky / diretta TV8)

Domenica 28 ottobre

20.00 – Gara (diretta Sky / diretta TV8)

