Isabella Ferrari: malattia e condizioni di salute, come sta l’attrice

Isabella Ferrari è una grande attrice della televisione italiana. Ospite ieri (21 ottobre) alla sesta puntata di Domenica In, racconta con stupore del pubblico e della presentatrice Mara Venier, di aver sofferto di una rara malattia e di essere riuscita ad affrontarla.

Isabella Ferrari: la malattia

Era l’8 maggio quando, dopo il risveglio, si è resa conto di non avere più la sensibilità alle gambe. “Le mie gambe non sapevano dove andare. Non avevo sensibilità e avevo dolori molto forti. È’ una malattia autoimmune, rara, è stato molto difficile trovarne la ragione la terapia. Non dico il nome perché su internet ci sono molte cose che fanno paura, però da qualche anno c’è una terapia buona, qualche anno fa era mortale”. Le parole di Isabella Ferrari accompagnano una confessione difficile da fare in una diretta televisiva, per lei che è sempre stata molto timida e riservata. Non comunica il nome della malattia perché, come lei stessa ha fatto, le autodiagnosi possono portare ad esasperarsi spesso erroneamente. Nonostante questa malattia le abbia portato dolori lancinanti, non si è mai arresa.

Isabella Ferrari: la cura

“È stato un periodo molto duro, la paura che vedevo negli occhi degli amici, della famiglia, delle persone che mi volevano bene… Non ho mai perso la mia quotidianità” racconta Isabella Ferrari. Ha dovuto attendere molto a lungo e lottare, per avere la diagnosi esatta della malattia che l’aveva colpita. Ma in quell’attesa si è concretizzata una grande paura: quella della morte, che colpisce inevitabilmente chiunque. La ricerca l’ha portata lontana da Roma, ma poi ha trovato una risposta in una clinica non troppo lontana da casa. Quando finalmente le era stata comunicata la definitiva diagnosi, aveva potuto tirare un sospiro di sollievo e sentirsi libera. Si è dedicata allora a lei stessa, alla sua famiglia: “Il fare non mi ha fatto pensare”. E ora è guarita e più forte che mai.

