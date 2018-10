Saldi invernali 2019: data inizio in Italia e calendario

Saldi invernali 2019: nonostante le temperature ancora elevate e le giornate spesso soleggiate, stanno per arrivare i mesi migliori per evitare lo shopping online e approfittare dei saldi per fare una passeggiata ed entrare nei negozi. I saldi coincidono con l’avvento della stagione fredda e principalmente cominciano subito dopo l’avvento del nuovo anno. E’ un’ottima occasione cominciare il 2019 all’insegna del rilassamento e dello shopping in compagnia.

Saldi invernali 2019: l’inizio in Italia

I periodi delle vendite di fine stagione in saldo derivano dai provvedimenti stabiliti dai Comuni e dalle Regioni ai sensi dell’art. 15 comma 3 D. Lgs Bersani n. 114/1998 e ss. (Riforma del commercio). Come lo scorso anno, il calendario dei Saldi invernali 2019 vedrà la stessa data per tutte le regioni d’Italia. Quest’anno i saldi avranno origine il 5 gennaio, giorno che spalanca un fine settimana all’insegna degli acquisti in coincidenza con la festa dell’Epifania. Nonostante una data precisa, è possibile che siano delle eccezioni: alcune province potrebbero aprire questo periodo intenso di saldi qualche giorno prima o dopo rispetto al previsto, ma non potranno comunque vendere articoli in saldo prima che sia ufficiale la data di inizio.

Saldi invernali 2019: calendario

Fatta eccezione per Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta, in cui i saldi avranno origine rispettivamente il 2, 6 e 3 gennaio, tutte le altre regioni daranno avvio ai pazzi acquisti il 5 gennaio. Il termine dei saldi è fissato in date diverse, tra il 28 febbraio e il 31 di marzo invece in Campania, andranno avanti fino al 2 aprile. Di seguito le date dei saldi invernali, per ogni regione:

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio 2018 – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio

