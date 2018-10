Cedolino pensione Inps novembre 2018 online: come vedere il pagamento

Cedolino pensione Inps: scopriamo uno degli strumenti messi a disposizione dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Il servizio rientra nel graduale processo di informatizzazione e di digitalizzazione promosso dall’Inps. Non a caso sempre maggiori sono le possibilità offerte grazie alle tecnologie, tanto che ormai moltissimi servizi che una volta potevano essere svolti solo dopo aver raggiunto fisicamente una delle sedi Inps possono essere eseguiti semplicemente collegandosi online. O come nel caso del servizio di cui parliamo in questa sede, anche da dispositivo mobile.

Cedolino pensione Inps novembre 2018, scadenza

Le pensioni sono un tema molto ricorrente nel dibattito pubblico nell’ultimo periodo. Infatti il superamento della riforma Fornero è al centro della manovra del Governo Conte. Quota 100 ovvero la possibilità di accedere alla pensione per chi ha 62 anni e 38 anni di contribuito è tra le misure più attese. Intanto è prossimo, venerdì 2 novembre 2018, l’accredito della pensione per il mese di novembre. Come si può leggere nel nostro articolo sull’argomento giovedì 18 ottobre è stato il giorno dell’emissione speciale relativa ai compensi del personale Miur e del personale volontario dei Vigili del Fuoco, con martedì 23 ottobre quale data di esigibilità dello stipendio. Venerdì 26 ottobre è invece giorno di esigibilità per il personale supplente breve e saltuario della scuola e dei Vigili del Fuoco.

Cedolino pensione Inps, verifica importo e pagamento

In particolare in questo caso parliamo del servizio che consente di consultare il cedolino della pensione e verificare l’importo dei trattamenti liquidati dall’INPS ogni mese. Ma non è tutto. Infatti tramite lo stesso servizio è possibile conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. O accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.

Cedolino pensione Inps, come funziona

Il servizio Inps guida l’utente tramite la proposizione di domande ed è soggetto ad autenticazione. Quali sono le principali funzionalità? Cedolino pensione, ultimo cedolino, confronta cedolini, visualizza cedolini. Ma anche visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08), elenco deleghe sindacali, gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici. Oppure comunicazioni, dettaglio recapiti, modifica dati personali, riepilogo dati anagrafici, riepilogo dati anagrafici e di pagamento.

Tramite l’apposita pagina si possono ottenere informazioni sulla Posta Elettronica Certificata, o relative alla variazione ufficio pagatore. Ma anche la visualizzazione e modifica dati anagrafici e tanto altro ancora compresa la stampa della Certificazione Unica.

Cedolino pensione Inps, come accedere al servizio

Al servizio di consultazione del cedolino della pensione si accede tramite il Pin INPS, le Credenziali Spid o la Carta nazionale dei Servizi. Alla pagina dedicata alla consultazione del cedolino pensione si può accedere tramite più percorsi. Vediamo come fare.

Digitando i termini “cedolino pensioni” nella casella di ricerca dedicata della homepage del sito INPS si giunge alla pagina dedicata. La stessa permette di consultare la “Scheda di presentazione”. Dalla pagina cliccando su “Accedi la servizio” a fondo pagina è possibile entrare in due aree distinte. “Servizio Desktop – Cedolino pensione e servizi collegati” oppure “Servizio Mobile Cedolino pensione gestione dipendenti pubblici”.

Seconda possibilità: cliccando sulla destra della homepage la voce “pensionati”. E da qui cliccando nel menu orizzontale i termini “Prestazioni e servizi”. Da dove si accede a una pagina in cui è presente la “Scheda di presentazione – Cedolino della pensione”. E come nel passaggio precedente è consentito l’accesso cliccando sul pulsante a fondo pagina “Accedi al servizio”.

Inoltre si può accedere cliccando nel menu orizzontale della homepage alla voce “Tutti i Servizi” si giunge nella relativa pagina. Nel menu di sinistra si deve cliccare su “pensioni”. La pagina contiene la “Scheda di presentazione – Cedolino della pensione”. E come nei casi precedenti, è consentito l’accesso cliccando sul pulsante a fondo pagina “Accedi al servizio”.

