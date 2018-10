Concorso OSS 2018: 1400 posti in Piemonte, i requisiti

Concorso OSS 2018 in vista nella Regione Piemonte. Dopo la Puglia anche il Piemonte si prepara alle assunzioni nel comparto sanitario. La giunta regionale guidata dal Presidente Chiamparino ha infatti approvato da poche settimane un piano straordinario di assunzioni. L’obiettivo fissato è di riportare il numero di medici e infermieri in servizio ai livelli del periodo precedente al piano di rientro.

Entro il 2020 la sanità regionale del Piemonte sarà protagonista di 1.400 assunzioni aggiuntive, con priorità a infermieri, medici e operatori socio-sanitari. Queste ultime si andranno ad aggiungere alle normali assunzioni per la copertura del turnover, circa 1.800 l’anno. Per un totale di oltre 3.000 assunzioni.

Concorso OSS 2018, i numeri della Regione Piemonte

Stando alle dichiarazioni ufficiali congiunte del Presidente Chiamparino e dell’assessore regionale alla Sanità Saitta l’aumento dei tetti di spesa per il personale è di 59 milioni di euro nel corso del prossimo biennio. Cifra alla quale vanno aggiunti 14 milioni di euro investiti per il 2018 con cui sono state avviate le procedure per l’assunzione di 300 nuovi dipendenti, 200 delle quali saranno completate nei prossimi mesi.

La Regione è reduce dalla fortissima riduzione subita dal 2010 al 2015, a causa dei vincoli del piano di rientro che hanno imposto la mancata sostituzione di tutto il personale amministrativo andato in pensione e la sostituzione al 50% di quello sanitario. Mentre dalla fine dell’anno sarà possibile registrare una inversione di tendenza, con un incremento del numero complessivo dei dipendenti in servizio dopo. La comunicazione ufficiale propone inoltre un confronto con tre anni fa nel comparto sanitario. E si evidenzia che ad oggi ci sono 157 medici, 103 infermieri, 283 Oss e 64 dipendenti del comparto sanitario in più.

Al 30 settembre 2018 il personale in servizio nella sanità regionale era di 53.883 unità. Alla fine dell’anno il numero salirà a 54.033, nel 2019 crescerà a 54.650 e nel 2020 a 55.300.

Concorso OSS 2018, tempi e candidature

I moltissimi posti che saranno messi a concorso seguiranno le procedure previste dalla legge e i singoli specifici iter per ognuno dei concorsi che sarà bandito. Pertanto le candidature si potranno presentare nei prossimi mesi. Anche sulla base delle specifiche indicazioni che via via saranno evidenziate nella documentazione ufficiale della Regione Piemonte e delle singole Aziende Sanitarie Regionali e/o altri enti che compongono il quadro complessivo della sanità regionale.

