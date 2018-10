Dove vedere SPAL-Frosinone in diretta streaming o in TV

SPAL-Frosinone è una classica sfida-salvezza. La SPAL, dopo una partenza che l’aveva fatta annoverare tra e sorprese del campionato, si era ridimensionata con 4 sconfitte di fila, ma viene dalla brillante vittoria contro la Roma. Cammino più accidentato per i ciociari, ancora con 0 vittorie. Nella scorsa giornata hanno ottenuto il secondo punto stagionale, col pirotecnico 3-3 contro l’Empoli.

SPAL-Frosinone: come stanno gli spallini

Cogliere 3 punti a Roma non è cosa di tutti i giorni, specialmente per squadre “piccole” come la SPAL, soprattutto se provenienti da 4 sconfitte consecutive. Ma l’impresa dei ferraresi va oltre ai numeri. E’ importante perché mette la parola fine a un ciclo tremendo di 4 sconfitte consecutive. Già contro l’Inter a dire il vero, la SPAL aveva meritato, uscendo tra gli applausi nonostante l’1-2. Le qualità messe in mostra dalla squadra di Semplici hanno fatto sì che venisse convocato per la Nazionale Lazzari, che si è dimostrato ottimo sulla fascia destra ed è tenuto d’occhio non solo da Mancini, ma anche da molti club blasonati. Un altro elemento di spicco è Andrea Petagna, che a Frosinone ha trovato un ambiente ideale per la sua maturazione. Tre sono i gol segnati quest’anno da lui. Ma sono molti i giocatori sotto i riflettori: Cionek, Felipe, Vicari e Bonifazi, solo per citarne alcuni. SPAL-Frosinone è sulla carta un incontro alla portata dei padroni di casa e può essere un importante tassello per la salvezza.

SPAL-Frosinone: la situazione dei ciociari

Tira un sospiro di sollievo, Moreno Longo: con il pareggio conquistato alla nona giornata la sua panchina è salva, anche se resta alquanto traballante. La società ha deciso di continuare con lui, almeno fino al prossimo match. SPAL-Frosinone diventa fondamentale per il tecnico ex-Pro Vercelli. In effetti la stagione dei ciociari è stata irta di difficoltà. Ancora a secco di vittorie, il Frosinone ha accumulato fin qui solo due punti. Situazione disastrosa, che li relega al penultimo posto in classifica davanti solo al Chievo penalizzato di 3 punti. Con una differenza reti di -18, che evidenzia una difesa tutt’altro che impenetrabile, il sogno salvezza rischia di diventare un miraggio. La parola al campo, quindi: per il futuro di Longo, ma anche per le residue speranze del Frosinone.

SPAL-Frosinone: probabili formazioni

Leonardo Semplici dovrà fare a meno di Djourou in difesa e Viviani e Kurtic al centro. In compenso rientra Felipe. Ballottaggio per l’attacco con Antenucci, Floccari e Paloschi che si contendono un posto da titolare. Moreno Longo ha invece una lunga fila di infortunati: Dionisi e Paganini, già indisponibili, sono stati raggiunti da Ardaiz, Hallfredsson, Krajnc e Perica. Saranno valutati in settimana. Salamon si riprende il posto in difesa, ballottaggio Gori/Maiello per un posto in mezzo al campo. In attacco, fiducia a Ciano, Ciofani e Campbell. Queste le probabili formazioni:

SPAL (3-5-2): Gomis – Vicari, Bonifazi, Cionek – Lazzari, Missiroli, Valoti, Valdifiori, Costa – Antenucci, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici

FROSINONE (3-4-3): Sportiello – Goldaniga, Salamon, Capuano – Zampano, Chibsah, Gori, Molinaro – Ciano, D. Ciofani, Campbell. Allenatore: Moreno Longo

SPAL-Frosinone: dove vedere la partita

Lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara ospiterà SPAL-Frosinone, valida per la decima giornata di Serie A. L’incontro è in programma domenica 28 Ottobre 2018 e inizierà alle ore 15.00. La visione sarà possibile solo in streaming, precisamente sulla piattaforma DAZN. E’ indispensabile quindi avere un ticket che parte da 9,99 euro al mese. Gli abbonati Sky possono vedere SPAL-Frosinone se possessori di un decoder Sky Q, al prezzo agevolato di 7,99 euro al mese. Altra possibilità è sfruttare l’offerta di streaming legale di alcuni siti che offrono una buona resa audio/video.

