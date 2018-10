Dove vedere Genoa-Udinese in diretta streaming o in TV

Fra le mura amiche, i Grifoni vogliono continuare il loro momento positivo in Genoa-Udinese. Dopo essere stati i primi a imporre il pareggio alla Juventus, i liguri non vogliono fermarsi e avanzare in classifica in modo da arrivare in zona-Europa League. Di fronte avranno una Udinese in crisi che resta nei bassifondi della classifica e reduce dalla sconfitta interna per 3-0 contro il Napoli.

Genoa, dopo la Juve, testa all’Udinese

Essere stati i primi a imporre uno stop alla Juventus è motivo di soddisfazione, ma il campionato continua e ora bisogna focalizzarsi sul confronto con l’Udinese. Partita che pare alla portata del Genoa, che in casa vanta 4 vittorie su 5 partite, Coppa Italia compresa. Per non perdere a concentrazione, gli uomini di Juric sono al lavoro dal primo pomeriggio di lunedì allo stadio Signorini, campo d’allenamento dei rossoblù.

Il tecnico croato ha già a disposizione il nuovo acquisto Miguel Veloso e ha ricevuto indicazioni positive da Romero, difensore 20enne che ha giocato senza timori contro i bianconeri. Oltre a Genoa-Udinese, importante banco di prova delle ambizioni genoane sarà anche il recupero con il Milan a San Siro il 31 Ottobre.

Udinese, ultima chance per Velázquez

L’Udinese non soddisfa né la proprietà, né i tifosi. Non ha trovato una propria identità, i risultati latitano e la posizione in classifica è ai margini della zona retrocessione. Ragion per cui Velázquez, tecnico friulano, ha ricevuto un ultimatum: strappare almeno un punto a Genova o essere esonerato. E già si fanno i nomi: Guidolin e Reja in pole position, ma anche Montella e Nicola. Meno probabile – troppo caro – Prandelli. Il mister non sembra intimorito: “Se guardiamo il risultato è andato tutto male ma, se guardiamo il gioco, non sono preoccupato”, ha detto, parando del match con il Napoli. “Non dobbiamo guardare solo la classifica. Dobbiamo però essere coraggiosi e fare punti a Genova a tutti i costi“, ha aggiunto, mostrando di confidare di poter uscire da Genoa-Udinese con un risultato positivo.

Genoa-Udinese: le probabili forze in campo

Ivan Juric è orientato a confermare Romero dopo la buona prova allo Juventus Stadium. Per il resto, è orientato a confermare la squadra che ha fermato la Juve. Julio Velázquez alle prese con gli infortuni di Mandragora da valutare per un infortunio alla spalla e Teodorczyk, out per un’ernia inguinale. Out anche Badu, Ingelsson, Pezzella e Matis.

GENOA (3-4-1-2): Radu – Biraschi, Romero, Criscito – Pedro Pereira, Romulo, Sandro, Lazovic – Bessa – Kouamé, Piatek. Allenatore: Ivan Juric

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet – Stryger-Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir – Behrami – Pussetto, Fofana, D’Alessandro, de Paul – Lasagna. Allenatore: Julio Velázquez

Genoa-Udinese: dove vedere il match di Marassi

Genoa-Udinese sarà giocato allo stadio “Luigi Ferraris” di Marassi, Genova, domenica 28 Ottobre 2018. Fischio d’inizio alle ore 15.00. L’incontro sarà trasmesso da Sky su Sky Sport Calcio; sarà quindi riservato agli abbonati. Lo streaming per loro sarà affidato a SkyGo, app gratuita che permette di vedere i contenuti dell’abbonamento Sky sui dispositivi mobili. I non abbonati possono rivolgersi alla piattaforma on demand Now TV, che rende disponibili alcuni contenuti della pay-tv di Murdoch a partire da 9,99 al mese. Altrimenti possono avvalersi dell’offerta di alcuni siti che forniscono la visione in streaming dei match, spesso con un’ottima qualità sia come immagini che come audio e connessione.

