Cyber Monday 2018: data in Italia e offerte Amazon. Come funziona

Cyber Monday 2018: data in Italia e offerte Amazon. Come funziona.

Il Cyber Monday può essere definito come un “remake” esclusivamente tecnologico del Black Friday. Si tratta in pratica di un’altra giornata ricca di sconti e promozioni a tempo o valide tutta la giornata, ma riguardanti esclusivamente i prodotti tecnologici. Si tratta dunque di una estensione del Black Friday, ma con risvolti tech.

Nato nel lontano 2005 per dare la possibilità ai piccoli negozi di rifarsi dalla guerra tra colossi del Black Friday, anche il Cyber Monday è diventato ben presto una macchina da soldi che ha fatto gola a molti big. Ha meno appeal (e forse è meno noto) del Black Friday solo per la sua settorializzazione, ma anche il lunedì cyber ha i suoi lati più che positivi per i consumatori a caccia di dispositivi tecnologici a basso prezzo.

Cyber Monday 2018: data in Italia

Così come il Black Friday cade il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, festa tipicamente americana, il Cyber Monday arriva il lunedì immediatamente seguente. Pertanto, cadendo quest’anno il Black Friday venerdì 23 novembre, il Cyber Monday lo seguirà lunedì 26 novembre.

Sarà quello il giorno in cui sarà possibile approfittare delle grandi offerte lanciate da siti di e-commerce come Amazon relative specialmente ai dispositivi tecnologici. Il lunedì cibernetico, così come il “venerdì nero” sta prendendo sempre più quota anno dopo anno. Ed è molto probabile che questo interesse prosegua la scia positiva anche quest’anno, senza troppo soffrire l’incetta di acquisti prevista il venerdì precedente. Questo perché sul piatto della bilancia sembrano esserci delle promozioni molto appetitose riguardanti prodotti su cui potremo avere assicurato un bel risparmio, alle porte della stagione delle strenne natalizie.

Cyber Monday 2018: offerte Amazon e non solo, cosa ci aspetta

Secondo quanto riporta TechRadar, che ha sondato il mercato statunitense in vista degli sconti di fine novembre, il Cyber Monday sarà un’ottima opportunità per acquistare a prezzo scontato prodotti che non si è mai acquistato per via del costo troppo alto.

Nell’elenco dei prodotti più attesi spiccano così le offerte su iPad 2018, iPad Pro e iPhone XS; ma anche Samsung potrebbe cogliere l’occasione al volo, dando così nuova linfa vitale al Galaxy S9 uscito nella prima parte dell’anno. Importanti promozioni dovrebbero essere lanciate anche sul fronte videoludico, con PS4, Xbox One e Nintendo Switch sugli scudi.

Potrebbero dunque essere applicati degli sconti sugli accessori della console, oltre che sui videogiochi; nonché potrebbero vedere la luce interessanti bundle, magari offerti a tempo. Su questo è consigliabile dare un’occhiata anche durante il Black Friday per non lasciarsi sfuggire le occasioni più interessanti.

Naturalmente Amazon sarà preso d’assalto. Dopo la scorpacciata prevista per il Black Friday è atteso un ingente traffico anche durante il Cyber Monday. Nel frattempo il sito, annunciando il lunedì cyber del prossimo 26 novembre, continua a solleticare il palato dei consumatori proponendo interessanti prodotti sulla sua pagina dedicata alle offerte speciali.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM