Portobello cast e ospiti su Rai 1. Quando inizia con Antonella Clerici

Portobello: cast e ospiti su Rai 1. Streaming e TV con Antonella Clerici

Anticipazioni e cast Portobello su Rai 1



Al via sabato 27 ottobre il programma Portobello. Condotto da Antonella Clerici il programma è ispirato all’omonima trasmissione degli anni Settanta diretta dal celebre Enzo Tortora.

Come da tradizione, la conduttrice sarà accompagnata da un simpatico pappagallo e cercherà di richiamare negli spettatori le stesse emozioni che provarono nell’ormai lontano 1977.

Tra i giochi più famosi all’interno del programma, ad esempio, vi era quello di riuscire a far dire il proprio nome al pappagallo, simbolo del programma, in meno di trenta secondi. Come si può ben immaginare, pochi riuscirono nell’impresa.

Portobello: cast, Antonella Clerici e il ritorno al mito passato

Dopo aver lasciato La Prova del Cuoco nelle mani della collega Isoardi, la conduttrice Antonella Clerici, amata da tutte le donne italiane, è pronta per questa nuova avventura.

Look sgargiante e simpatia travolgente, Clerici terrà compagnia ai telespettatori ogni sabato sera, in prima serata.

Ad accompagnarla in questa sua nuova impresa vi sarà al suo fianco la moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan. Tutto resterà invariato e i telespettatori più giovani, dal canto loro, avranno l'opportunità di scoprire qualcosa di nuovo, di cui probabilmente hanno solo sentito parlare.

Portobello: Enzo Tortora e la Rai, dove eravamo rimasti

Portobello andò in onda per la prima volta nel maggio del 1977, anno che segnò il ritorno di Enzo Tortora in Rai. Il programma fu una vera e propria rivoluzione. Infatti riuscì a capovolgere l’equilibrio della tv dell’epoca, portando nelle case degli italiani qualcosa di davvero innovativo.

La magia si infranse quando Enzo Tortora venne ingiustamente arrestato. Risolto l’equivoco, nel 1987 il conduttore riprese le redini del suo programma ormai ingrigito dalla sua lunga assenza. Sfortunatamente, però, Tortora morì poco tempo dopo, lasciando la RAI orfana della trasmissione che, subito dopo Lascia o Raddoppia, aveva riscosso il maggiore successo.