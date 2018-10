Sciopero 26 ottobre 2018: orari treni e bus garantiti a Roma e Milano

Orari treni e autobus garantiti, dove si rischia

Sarà un venerdì nero quello che sta per arrivare, con lo sciopero 26 ottobre 2018 che bloccherà il trasporto nazionale e pubblico locale, così come la scuola e i lavoratori del settore pubblico e privato. Lo sciopero generale è stato indotto dalle sigle sindacali USI, CUB, SGB e SIAL Cobas. I motivi alla base dello sciopero sono di molteplice natura e vanno dall’opposizione alla manovra “non” popolare, per passare all’abolizione del Jobs Act e della Legge Fornero. Senza ovviamente dimenticare la scuola con i suoi temi caldi, come la volontà di abolire l’alternanza scuola-lavoro, la stabilizzazione dei precari e l’aumento degli stipendi.

Sciopero 26 ottobre 2018: trasporti Roma e Milano, ultime notizie

A Roma e Milano si preannuncia dunque un venerdì nero sul lato dei trasporti. Nel capoluogo lombardo ATM ha comunicato le fasce orarie dello sciopero e quelle dove sarà possibile circolare. La sospensione dei mezzi pubblici ci sarà infatti tra le 8.45 e le 15. Sarà garantita dunque una fascia pomeridiana fino alle 18, ora nella quale riprenderà lo sciopero fino alla fine del servizio. Sul sito dell’ATM sarà possibile visualizzare le adesioni.

Anche a Roma ci saranno le fasce di garanzia. Lo sciopero sarà infatti tra le 8.30 e le 17, per poi riprendere dalle 20 fino a fine servizio.

Sciopero 26 ottobre 2018: treni e aerei, il punto della situazione

Lo sciopero coinvolgerà anche il trasporto ferroviario. Si partirà il 25 ottobre dalle ore 21 e si concluderà alle ore 21 del giorno seguente, venerdì 26 ottobre. Per avere aggiornamenti sullo sciopero dei treni ed essere informati sulle ultime notizie, è consigliabile recarsi sui siti ufficiali di Trenitalia, Italo e Trenord, dove sarà possibile consultare le comunicazioni a riguardo e i treni garantiti, nonché le corse a rischio soppressione.

Lo sciopero colpirà anche i voli, ma solo quelli da e per Milano (Linate e Malpensa) e Bologna.

Sciopero 26 ottobre 2018: scuola

Protagonista dello sciopero del 26 ottobre 2018 anche la scuola. Per la giornata di venerdì non è infatti garantito il regolare svolgimento delle lezioni. I professori potranno scegliere di manifestare oppure no sui temi più infuocati del settore. A partire dalla richiesta di stabilizzare i precari e dalle delicate condizioni professionali di chi lavora nel comparto. Senza dimenticare gli aumenti dello stipendio e la richiesta di abolire l’alternanza scuola-lavoro. Inoltre viene richiesta più chiarezza sulle procedure concorsuali.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM