Pensioni notizie oggi: Quota 100, uscita anticipata rimandata ancora

Rinvio Quota 100, quando è effettivo

Pensioni notizie oggi: nell’attesa di conoscere i dettagli delle misure continuano ad emergere indiscrezioni. L’ultima prevede uno slittamento dei termini per andare in pensione per i dipendenti statali. Ricapitolando il Governo Conte intende far entrare in vigore la cosiddetta Quota 100. In cosa consiste? Nel dare la possibilità a chi ha 62 anni d’età e 38 anni di contributi versati di accedere alla pensione.

Pensioni notizie oggi, quattro finestre di uscita ogni anno

Da quanto è emerso nei giorni scorsi sarà possibile andare in pensione in base a delle finestre temporali. E dovrebbe essere possibile effettuare le richieste a partire da febbraio 2018. Le finestre temporali dovrebbero essere quattro nel corso dell’anno. Ovvero una ogni tre mesi. Ma tutto deve ancora essere ufficializzato.

Pensioni notizie oggi, ok a pensione per statali da giugno 2019

Mentre la novità che potrebbe riguardare gli statali, come abbiamo anticipato sopra, è che il primo termine sarà giugno 2018. Se il tutto fosse confermato gli statali che intendono aderire a Quota 100 dovranno aspettare metà anno.

Stando a quanto si apprende da un articolo del quotidiano Il Messaggero l’esigenza sarebbe sorta dalla richiesta del Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. Infatti il ministro avrebbe evidenziato la necessità di prendere del tempo per organizzare gli annunciati concorsi. Proprio tramite i concorsi si cercherà di garantire la necessaria “continuità amministrativa” indispensabile per non bloccare l’attività dei pubblici uffici.

In tal senso c’è da dire che delle stimate 400.000 adesioni a Quota 100 circa la metà potrebbero riguardare gli statali. Infine c’è da rilevare che agli stessi c’è da sommare un’altra importante fetta di circa 150.000 nuovi potenziali pensionati che termineranno la loro attività lavorativa sulla base dei vecchi parametri previdenziali.

Pensioni notizie oggi, Bongiorno: coprire tutti i posti liberi nella PA

Nella Pubblica Amministrazione italiana sono previsti nei prossimi anni tantissimi pensionamenti. E ciò è anche dovuta all’elevata età media dei dipendenti pubblici. Il ministro Bongiorno nei mesi scorsi ha dichiarato che è sua intenzione quella di coprire nel triennio 2019-2021 il 100% dei posti che restano vuoti”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM