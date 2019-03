Assegni familiari 2018 2019 senza figli a carico: importo e requisiti Assegni familiari senza figli a carico

Assegni familiari, quando i figli non sono a carico

Assegni familiari 2018 2019: a chi spettano e quando soprattutto si ha diritto? Intanto ricordiamo che l’ Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico erogato dall’ INPS. Destinatarie sono le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’ assicurazione contro la tubercolosi. Si tratta di un sostegno importante per le famiglie: per averne diritto il 70% del reddito complessivo deve avere come fonte il lavoro dipendente (pensione compresa).

Assegni familiari 2018 2019, come calcolare l’ assegno

Come calcolare gli assegni familiari 2018? L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare.

Incidono nel conteggio il numero dei componenti ed il reddito complessivo del nucleo familiare. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio. Ogni anno l’ Inps pubblica, come riportato in questo nostro articolo, le tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente. Qui la circolare dell’ INPS con in allegato le tabelle con i valori di riferimento aggiornati.

Assegni familiari 2018 2019, quando e da chi viene pagato

L’ INPS effettua il pagamento con bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale. Mentre ai lavoratori in attività l’ assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’ INPS in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è

addetto ai servizi domestici;

iscritto alla Gestione Separata;

operaio agricolo dipendente a tempo determinato;

lavoratore di ditte cessate o fallite;

beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Assegni familiari 2018 2019, i requisiti

Domanda: i nuclei familiari senza figli hanno diritto agli assegni familiari? La risposta è affermativa. I nuclei familiari senza figli, sia in presenza che in assenza di componenti inabili, hanno diritto alla corresponsione dell’assegno familiare.

Nel caso di presenza di un coniuge inabile si applica la tabella Inps n. 21 C. Come si vede di seguito si ha diritto alla corresponsione di un importo a titolo di assegno fino ad un reddito di € 35.108,90.

Mentre in assenza di coniuge inabile la tabella di riferimento è la tabella 21 A che vediamo di seguito.

