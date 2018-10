Pensioni ultime notizie: Quota 100, ecco la bozza della Legge di Bilancio

Bozza legge di Bilancio su pensioni e Quota 100

Sul fronte pensioni ultime notizie riguardano i numeri di Quota 100 contenuti nella bozza della Legge di Bilancio del 23 ottobre 2018. Nonostante la bocciatura della Ue, il governo vuole andare avanti con il programma originario. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato che serve continuare assicurando sicurezza alla comunità ed evitando che il disordine della pubblica finanza si ripercuota sulle famiglie che risparmiano e sulle imprese che creano lavoro.

Più duri i commenti di Salvini e Di Maio rivolti verso Bruxelles. “L’Europa è contro un popolo”, l’esternazione del leader leghista, mentre quello 5 Stelle ha scongiurato l’invasione delle cavallette. Il premier Conte, infine, ha affermato che si andrà avanti e si troverà una soluzione, ma dal deficit non si sposterà. Nel frattempo andiamo a vedere cosa dice la bozza a proposito di Quota 100 e del superamento della Legge Fornero.

Pensioni ultime notizie: Quota 100, i numeri

Ecco quanto si legge nel capitolo previdenziale a proposito di Quota 100 nella bozza della Manovra 2019. “Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati alla introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo”. Quest’ultimo “è denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”.

E la dotazione? Sarà pari a “6.700 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020”. Nei limiti delle risorse disponibili, si conclude, saranno attuati gli interventi previsti, che troveranno spazio e forma in appositi provvedimenti.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 novità

Secondo voci recenti il meccanismo di Quota 100 si arricchisce di un altro tassello del puzzle. Che corrisponde a possibili 4 finestre annuali, ovvero 1 per ogni trimestre. Non è ancora chiaro se la misura partirà da gennaio (o febbraio) oppure da aprile, ma certo è che, secondo tale novità, ogni trimestre darebbe la possibilità ai pensionandi di uscire. Se perciò si maturano i requisiti a maggio (ad esempio), bisognerà attendere la finestra di riferimento per uscire. Partendo da gennaio, continuando con l’esempio, la prima finestra disponibile sarebbe quella di luglio. Da maggio a luglio, dunque, il soggetto dovrebbe continuare a lavorare (perché non percepirebbe pensione) prima di uscire definitivamente tramite Quota 100. Resta sempre un’ipotesi la cui fattibilità è ancora da valutare e non ufficiale.

LO SPECIALE SULLE PENSIONI A QUESTO LINK

Pensioni ultime notizie: Quota 100 costi, Damiano non ci crede

Cesare Damiano non crede ai numeri di Quota 100. O meglio ai suoi costi. L’ex presidente della Commissione Lavoro alla Camera, infatti, pensa che le misure sul fronte pensioni costeranno molto di più. In occasione di un seminario coordinato dall’associazione Lavoro&Welfare, Cesare Damiano ha snocciolato altri numeri elaborati dal proprio Centro Studi.

Damiano ha parlato di 6 miliardi per l’attuazione della sola Quota 100, a cui se ne aggiungerebbero altri 6 per rispondere alle esigenze dei Quota 41. Ovviamente senza ovviamente dimenticare la proroga triennale di Opzione Donna. Per Damiano servirebbe realizzare “una riforma complessiva del sistema previdenziale”, ma sempre guardando in prospettiva ai bisogni del Paese, e soprattutto alle sue possibilità.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM