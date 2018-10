Suburra: trama e cast del film, stasera in tv su Rai 3

Per la prima serata di oggi Rai 3 sceglie un film tutto italiano. Suburra è infatti una pellicola diretta da Stefano Sollima, datato 2015. Il film andrà in onda a partire dalle ore 21.10. Vediamo i dettagli sulla trama, il cast e il parere della critica.

Suburra: cast e parere della critica

Non un successone per quanto riguarda il botteghino mentre decisamente apprezzato presso la critica e il pubblico. Suburra è stato 7 milioni di euro e ne ha incassati solo 5. Il genere della pellicola è quello drammatico, il portale di recensioni Mymovies ha valutato il film con un 3,34/5 mentre per IMDb vale un 7,4 su 10. Conclude le valutazioni Comingsoon.it con un 62/100. Nel cast della pellicola troviamo: Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra Gorietti, Antonello Fassari, Jean-Hugues Anglade e Adamo Dionisi. La durata del film è di circa 130 minuti.

The Foreigner: trama, cast e attori del film stasera in tv su Italia 1

Suburra: trama e curiosità del film

Speculazioni edilizie e illegalità sul litorale romano di Ostia, è questo l’ambiente in cui si svolgono le vicende di Suburra. Filippo Malgradi è un politico locale, uno di quei politici collusi con la malavita, il suo via libera è essenziale per far decollare l’affare di speculazione. In questa partita giocano un ruolo fondamentale la Mafia, rappresentata nella capitale da Numero 8 e la criminalità organizzata romana, capeggiata da Samurai ultimo dei membri della banda della Magliana. Il piano dei malaffari viene stravolto da alcuni personaggi tra cui Sebastiano un PR frustrato, una escort di nome Sabrina, una tossicodipendente di nome Viola, donna di Numero 8 e infine anche dal capo di una comunità di zingari Manfredi.

La pellicola presenta anche una serie di curiosità: il film è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini; il titolo prende spunto dal nome di un quartiere dell’Antica Roma dove si incontravano politici e uomini legati al malaffare; nella trasposizione cinematografica mancano alcuni dettagli, una assenza importante è quella del Colonnello Marco Malatesta che nel romanzo è invece uno dei personaggi principali.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM