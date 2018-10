Ponte Ognissanti 2018: scuole chiuse per regione, il calendario Miur

Il Ponte Ognissanti, conosciuto anche col nome di “Ponte dei morti”, è un periodo di festività che cade il 1° novembre. Quest’anno il ponte sarà prolungato in diverse regioni.

Ponte Ognissanti 2018: scuole chiuse

La prima festività che riguarda l’anno scolastico 2018/2019 è proprio il Ponte Ognissanti, che cade sempre il primo giorno del mese di novembre. Il giorno della solennità di tutti i santi è una festa cristiana che è seguita, il 2 novembre, dalla commemorazione dei defunti. Mentre la festa de Santi è una festa di precetto, quella dei morti non lo è, pur essendo una solennità. Quest’anno i due giorni religiosi cadono di giovedì e venerdì, perciò molte regioni hanno dato disposizione per fare il ponte “lungo” e tornare tra i banchi di scuola e nelle sedi di lavoro lunedì 5 novembre, per godersi un rilassante fine settimana autunnale.

Ponte Ognissanti 2018: calendario Miur

Il Miur ha comunicato anche quest’anno la disposizione delle singole regioni riguardo al ponte Ognissanti, che hanno una autonomia nella gestione delle ore scolastiche annuali.

Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia: queste sono le regioni che non hanno previsto il ponte. Le scuole potranno fare delle rettifiche nei prossimi giorni, sempre nel rispetto del numero minimo di 200 giorni previsti per la validità dell’anno scolastico.

Marche e Sardegna hanno previsto la chiusura delle scuole oltre che il 1°, anche il 2 novembre, quindi un ponte parziale.

Le altre regioni hanno deciso di disporre i ponte prolungato per studenti e dirigenti scolastici: in Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata, le lezioni saranno sospese sia il 2 che il 3 novembre. Un caso eccezionale è quello della Provincia di Bolzano, in cui le scuole saranno chiuse per il ponte dei Santi dal 29 ottobre al 4 novembre.

