Aumento sigarette 2019: accise sul prezzo, quanto si va a pagare

Prezzo e importo aumento sigarette dal 2019

Con la prossima manovra dovrebbe arrivare anche un aumento del prezzo di sigarette, sigari e trinciati; almeno così pare leggendo l’ultima bozza della Legge di Bilancio. Infatti, questa presenta ben due articoli con nuove disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi. Alla fine, il rincaro dovrebbe pesare sul prezzo nella misura di 5 o 10 centesimi in più. D’altra parte, sembra che l’aumento della tassazione sarà assorbito dai produttori, in tal modo nulla cambierà per i consumatori. Nello specifico, la nuova accisa dovrebbe essere di 30 euro al chilo per i sigari, 125 euro al chilo per i trinciati e di 180 euro al chilo per le sigarette.

Aumento sigarette 2019: non cambia nulla per i fumatori

Nel testo previsto anche un aumento della tassazione legata ai giochi d’azzardo che va a far coppia con quanto previsto dal Decreto Legge “Dignità”; quest’ultimo, da giugno, prevede lo stop alla pubblicità relativa ai giochi d’azzardo. L’aumento delle tasse – incremento dello 0,50%, recita il testo – su VLC e slot machine scatterà dal primo gennaio 2019. Un aumento della tassazione sui giochi d’azzardo – a partire dal primo di settembre – aveva già fornito le coperture per il DL Dignità; quindi, un ulteriore aumento è previsto da maggio 2019.

Insomma, dopo la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles, il governo torna a caccia di coperture. Nonostante le molte energie profuse nell’assicurare che nulla verrà cambiato tra le indicazioni della Legge di Bilancio, l’esecutivo è adesso al lavoro per accontentare in qualche modo le autorità europee e, dunque, evitare la procedura d’infrazione. In questo senso, a dare una mano ai gialloverdi anche le risorse – 6,5 miliardi a fronte dei 2,5 previsti – provenienti dall’asta delle frequenze 5G. Anche questa somma fornirà un supporto agli obiettivi di finanza pubblica.

