Diretta Napoli-Roma: streaming, video gol e risultato – LIVE

Il 28 Ottobre, nell’ambito della decima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena la sfida tra il Napoli di Carlo Ancelotti e la Roma di Eusebio di Francesco. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:30 presso lo Stadio San Paolo.

Il cammino dei partenopei

Gli uomini di Carlo Ancelotti giungono alla sfida contro la Roma dopo aver totalizzato, nel corso del campionato di Serie A, sette vittorie ( contro la Lazio, il Milan, la Fiorentina, il Torino, il Parma, il Sassuolo e l’Udinese ), nessun pareggio e due sconfitte ( contro la Sampdoria e la Juventus ). I partenopei si trovano al secondo posto in classifica con ventuno punti, con quattro punti di svantaggio rispetto alla Juventus.

Il cammino della Roma

Gli uomini di Eusebio di Francesco giungono alla sfida del San Paolo contro il Napoli dopo aver totalizzato, nel corso del campionato di Serie A, quattro vittorie ( contro il Torino, il Frosinone, la Lazio e l’Empoli ), due pareggi ( contro la Sampdoria e il Chievo ) e tre sconfitte ( contro il Milan, il Bologna e la Spal ). I giallorossi si trovano al settimo posto in classifica con quattordici punti.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Secondo le indiscrezioni della viglia, Carlo Ancelotti potrebbe schierare in campo fin dal primo minuto Karnezis, Malacuit, Koulibaly, Albiol, Hisaj, Kallejon, Hamsik, Allan, Zielinski, Milik e Insigne. I partenopei potrebbe di conseguenza schierarsi in campo secondo un 4-4-2.

Eusebio di Francesco potrebbe optare per un a formazione titolare composta da Olsen, Florenzi, Fazio, Manolas, Lu, Pellegrini, Cristante, N’zonzi, Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawi e Dzeko. I giallorossi dovrebbero quindi schierarsi in campo secondo un 4-2-3-1.

Le quote dei bookmaker per Napoli-Roma

Secondo i principali bookmaker il Napoli è favorito per la vittoria contro la Roma: per Betclic la vittoria del Napoli è a 1.74, il pareggio è a 3.83 e la vittoria della Roma è a 4.25; per Sisal la vittoria del Napoli è a 1.80, il pareggio è a 3.85 e la vittoria della Roma è a 4.25; per Snai la vittoria del Napoli è a 1.75, il pareggio è a 3.80 e la vittoria della Roma è a 4.50.

Dove vedere la partita del San Paolo

La sfida del San Paolo potrà essere vista da tutti i clienti Sky con pacchetto Calcio o Sport attivo su satellite, digitale terrestre, fibra e in diretta streaming online su SkyGo. La partita potrà inoltre essere vista in diretta streaming online su NowTv.

