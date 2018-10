Dove vedere Sassuolo-Bologna in diretta streaming o in TV

Il lunch-match della decima giornata è Sassuolo-Bologna. E’ uno dei derby emiliani fra le quattro squadre di quella Regione che partecipano la campionato di Serie A. Il Sassuolo, dopo un inizio molto positivo, interrotto solo dalla sconfitta contro la Juve, è incappata in due sconfitte contro Milan e Napoli ed è reduce dal pareggio con la Samp. Il Bologna ha invece colto la prima vittoria alla quinta giornata e il suo cammino è stato più difficile. Attualmente il Sassuolo è ottavo con 14 punti. Il Bologna, 17simo con 8.

Sassuolo-Bologna: i neroverdi vogliono confermarsi fra le prime

Il Sassuolo vuole dimenticare le delusioni dello scorso campionato e finora c’è riuscito. Nonostante le tre sconfitte, è a ridosso delle prime 7 e può legittimamente nutrire speranze di poter giocare l’Europa League l’anno prossimo. Punto di forza del Sassuolo è l’attacco, abbastanza prolifico: 15 gol. Purtroppo la difesa non è esattamente impenetrabile, avendone già incassate 14. L’ultima partita, il pareggio a reti bianche con la Sampdoria, è stata ben giocata, anche se forse è mancata quella determinazione che serve per prevalere sugli avversari. Insomma, si è accontentata di un pareggio in trasferta, che non è disprezzabile. Sassuolo-Bologna può essere alla portata della squadra di De Zerbi, che in caso di vittoria potrà continuare a sperare nell’Europa League.

Sassuolo-Bologna: per vincere, maggiore concretezza davanti

La squadra felsinea non ha avuto vita facile in Serie A. Due sole vittorie, a fronte di due pareggi e cinque sconfitte hanno determinato una posizione in classifica insoddisfacente: 8 punti e la 17sima piazza. Sotto accusa l’attacco, che ha segnato solo 6 gol, contro i 12 incassati. Proprio questi risultati hanno fatto traballare la panchina di Pippo Inzaghi. Per metterla al sicuro, bisognerebbe migliorare la concretezza del reparto avanzato. Sassuolo-Bologna si preannuncia perciò impegnativa per gli ospiti, anche se i rossoblù nella scorsa giornata di campionato hanno dimostrato grinta nel riprendere il filo della partita con il Torino, riuscendo a rimontare lo 0-2 e strappando un punto ai granata; un atteggiamento utile a infondere fiducia nel club felsineo.

Sassuolo-Bologna: le probabili formazioni

Roberto De Zerbi ritrova Rogerio, ma perde Boateng e Duncan. In dubbio anche l’ex Chelsea Boga e il giovane Odgaard, che sono da valutare. Sicuro il tridente offensivo Berardi-Babacar-Djuricic. Due assenze pesanti per Pippo Inzaghi: Mattiello a destra e Krejci a sinistra. Santander e Palacio saranno la coppia in attacco, dopo la buona prova col Torino. Donsah scalpita per tornare a centrocampo, al posto di Nagy o Poli. Ballottaggio in difesa González/Danilo

SASSUOLO (3-4-3): Consigli – Marlon, Magnani, G.M. Ferrari – Lirola, Locatelli, Magnanelli, Rogerio – Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: Roberto De Zerbi

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski – Helander, Danilo, Calabresi – Mbaye, Donsah, Poli, Dijks – Orsolini – Palacio, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi

Dove vedere Sassuolo-Bologna, derby emiliano

Sassuolo-Bologna, lunch-match della 10cima giornata, è in programma per domenica 28 ottobre 2018, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Fischio d’inizio alle ore 12.30. sarà il nono confronto in A delle due squadre; nei precedenti 8, 4 vittorie del Bologna, 2 pareggi e 2 vittorie neroverdi. Disponibile soltanto in streaming, il confronto sarà visibile su DAZN. Per assistere on line a questa partita, occorre un ticket DAZN, che parte d 9,99 euro al mese. Gli abbonati Sky potranno vedere Sassuolo-Bologna grazie all’app sulla nuova piattaforma Sky Q, ma sempre in streaming. In questo caso, il ticket è di 7,99 euro. Anche altri siti, gratis o a pagamento, si occupano di fornire lo streaming delle partite in modo, ovviamente, legale. Conviene dare un’occhiata alle diverse offerte e scegliere la migliore.

