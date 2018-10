Dove vedere Napoli-Roma in diretta streaming o in TV

I secondi in classifica ospitano una Roma che vuole al più presto risollevarsi in Napoli-Roma. Gli azzurri, sempre più anti-Juve, giungono a questo incontro dopo aver stroncato l’Udinese 3-0 ed essersi fatti sotto alla capolista Juve, approfittando del loro pareggio col Genoa per portarsi a -4. Sin troverà di fronte una compagine giallorossa che dopo la brutta sconfitta on la Samp, è galvanizzata dal successo 3-0 contro il CSKA in Champions League.

Napoli, mai arrendersi

E’ ormai il terzo anno che il Napoli contende alla Juventus lo scudetto. L’anno scorso se l’è fatto sfuggire dopo essere stata in testa fino alla 28esima giornata. Quest’anno per riuscire a conquistare lo scudetto, oltre ad avvalersi dell’esperienza di Carlo Ancelotti, ha anche ovviato alla principale debolezza del Napoli di Sarri: la mancanza di alternative nella rosa, ossia la troppa differenza fra titolari e riserve che di fatto obbligava il Napoli a utilizzare sempre gli stessi giocatori. Il Napoli è partito con ambizioni di anti-Juve, ma non solo: anche far bene in Champions resta un obiettivo. Ancora una volta è l’ingaggio di Ancelotti a rilevare: la sua carriera garantisce per lui. Napoli-Roma sarà una bella sfida tra due squadre ambiziose che lotteranno per contendere ai Campioni d’Italia la vetta della classifica.

Roma, tornare tra le prime quattro è un obbligo

E’ stata una doccia fredda, la sconfitta con la SPAL. Che la squadra di Semplici non fosse facilissima da affrontare era assodato, ma nessuno si aspettava il netto 2-0 con il quale i padroni di casa hanno perso l’incontro. E che ha contribuito a farli scivolare al settimo posto. La vittoria con il CSKA Mosca ha ridato entusiasmo alla squadra capitolina e soprattutto a Dzeko, autore di una doppietta.

Ma i giallorossi sono consci delle insidie della trasferta al “San Paolo”: “A Napoli sarà durissima“, dice infatti De Rossi, che sarà assente perché infortunato. “La classifica non ci piace ma ce la meritiamo, dobbiamo fare di tutto per tornare tra le prime 4 e visto che ci sono tante squadre che stanno andando fortissimo, non possiamo rallentare più”. Domenica sera, Napoli-Roma dirà se la “Magica” è pronta per un posto-Champions.

Napoli-Roma: chi scenderà in campo?

Carlo Ancelotti, tecnico partenopeo, ritrova Insigne, ma sono 4 gli elementi di spicco ai quali deve rinunciare: il lungodegente Chiriches, e in più Ounas, Luperto e Verdi. Le loro condizioni saranno monitorate in settimana. Hamsik affianca Allan a centrocampo, possibilità di subentro anche per Fabian Ruiz. Ballottaggio in avanti Milik/Mertens e anche in porta fra Karnezis e Ospina. Problemi di infermeria per Eusebio Di Francesco: out Karsdorp e Kolarov sulle fasce, De Rossi a centrocampo, Perotti, Schick e Pastore in avanti. Scelte obbligate, quindi: Pellegrini sulla fascia sinistra, Cristante in mezzo con N’Zonzi e il trio Under-Pellegrini-El Shaarawy a supporto di Dzeko.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis – Malcuit, Koulibaly, Albiol, Hysaj – Callejón, Hamsik, Allan, Zielinski – Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

ROMA (4-2-3-1): Olsen – Florenzi, Fazio, Manolas, Lu. Pellegrini – Cristante, N’Zonzi – Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy – Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Dove vedere Napoli-Roma

Napoli-Roma si giocherà domenica 28 Ottobre, allo stadio “San Paolo” di Napoli. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Quelo della prossima domenica sarà il 143simo confronto tra le due compagini. Il bilancio è favorevole alla Roma, che ha vinto 51 volte. Il Napoli ha prevalso in 42 gare, i pareggi sono stati 49. Il match sarà trasmesso da Sky, su Sky Sport Serie A, sia sul satellite (canale 202) sia sul digitale terrestre (canale 373) e anche sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Lo streaming sarà affidato all’app gratuita SkyGo. In alternativa si può ottenere un ticket con Now TV a partire da 9,99 euro al mese. Anche interessante è l’opzione di avvalersi di quei siti che forniscono lo streaming delle partite della Serie A.

