Emanuele Bertelli: chi è il concorrente di X Factor 2018

Chi è Emanuele Bertelli, il primo a calcare il palco di X Factor in occasione delle audizioni indette dal talent e a dimostrare di avere dalla propria parte il favore del pubblico, in ossequio alle moderne cartine tornasole del gradimento popolare: le views e i like. Oltre un 1 milione e 300.000 le visualizzazioni, più di 24mila gli utenti a cui il video è piaciuto e almeno in 700 quelli che hanno commentato la performance. Plauso dentro e fuori dal programma, insomma. Vediamo allora più nel dettaglio chi è Emanuele.

Emanuele Bertelli: chi è il ragazzo che ha incantato l’X Factor Arena.

16 anni, studente enunciava la sua didascalia. Ma senz’altro la curiosità di chi ha apprezzato l’esibizione di Emanuele Bertelli vorrà saperne di più: è siciliano, precisamente di Catania, dove frequenta il liceo Liceo Musicale Turrisi Colonna.

Ama lo sport (ma nutre una particolare predilezione per il basket, in cui lo rende molto versato anche la sua altezza) ed adora i tatuaggi, ma, soprattutto, ama la musica. In effetti, per esser stato il primo a presentarsi davanti ai giudici, Emanuele deve essersi temprato a sufficienza con la partecipazione ad altri programmi televisivi. E’ infatti un veterano di Ti lascio una canzone, a cui partecipò a soli 11 anni: il programma della Clerici gli valse un duetto nientemeno che con Al Bano.

Pur non uscendo vincitore dal programma, è stato scartato a un passo dalla finale. Ha deciso quindi di intraprendere l’avventura di X Factor.

Emanuele Bertelli: acclamato dal pubblico e dalla giuria

Questa volta si è cimentato con un brano che ha suonato al pianoforte: si trattava di “Human”, uno dei singoli di maggior successo del cantautore britannico dalle sonorità R&B, Rag’n’Bone Man. Si aggiudica, oltre alla prima standing ovation del pubblico, il beneplacito di giudici: Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez ed Asia Argento non hanno mancato di riconoscergli il talento, o meglio, «l’X Factor, che è quello che noi stiamo cercando» come ha detto Asia, che poi ha aggiunto «sei veramente potente».

Prima di avere accesso al programma in diretta, i privini del talent show prevedono però ulteriori selezioni intermedie dei concorrenti. Con l’ultima fase dei Bootcamp si sarà ammessi ai Live; ma occorrerà risultare tra i 12 “superstiti” delle scremature precedenti. Emanuele ce l’ha fatta ed ora è in squadra con Leo Gassman e Anastasio, i tre uomini capeggiati da Mara Maionchi.

