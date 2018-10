Dove vedere Lazio-Inter in diretta streaming o in TV

E’ il big match della decima giornata di Serie A. Lazio-Inter è un incontro al vertice tra due compagini impegnate nella lotta per un posto in Champions League. Solo un punto divide le due squadre: l’Inter è terza con 19 punti; una posizione e un punto in meno per i biancoazzurri. Un’eventuale vittoria sarebbe significativa soprattutto per la Lazio che vuole ad ogni costo agguantare la qualificazione-Champions. Ma anche per l’Inter sarebbe importante, per insidiare ancora da vicino le prime due.

Lazio-Inter: la Lazio cerca vendetta contro i nerazzurri

Impegnata quest’anno in Europa League, la Lazio non si accontenta. Vuole classificarsi per giocare la Champions League. Proprio l’Inter l’anno scorso ne impedì l’accesso, vincendo lo scontro diretto per ‘ultima posizione utile. Una giornata amara per i biancoazzurri per i quali Lazio-Inter ha il sapore della vendetta. Per questo l’impegno degli uomini di Simone Inzaghi sarà massimo. Dopo la debacle nel derby, che ha provocato malumori in società e tra i supporters, la Lazio si è rifatta conquistando due vittorie consecutive. E’ in un buon momento di forma e per vincere punterà come al solito su Ciro Immobile, autore di 6 gol in queste prime 9 partite di campionato. In quanto scontro diretto, in questa partita sarà prioritario non perdere. Anche perché la Sampdoria, comunque anch’essa impegnata nella difficile trasferta di Milano, in caso di vittoria si appaierebbe ai laziali a quota 18.

Lazio-Inter: l’Inter punta su Mauro Icardi

Sarà il bomber Mauro Icardi l’uomo su cui l’Inter punterà per vincere la trasferta con la Lazio. Ha segnato fin qui 4 reti e sta tornando pericoloso come al solito. I nerazzurri sono partiti in questo campionato con propositi bellicosi. Dopo un periodo di appannamento hanno inanellato 5 vittorie consecutive tra cui quella pesantissima nel derby, ottenuta all’ultimo respiro con gol al 92′ appunto di Icardi. Affrontano la Lazio consci di essere in un ottimo momento di forma, che consente anche di avere ambizioni internazionali legate a quella Champions League che agli interisti ricorda indelebilmente il triplete del 2010. Per la squadra di Luciano Spalletti, Lazio-Inter è un grande incentivo per fare il definitivo salto di qualità e insidiare Napoli e Juve per la supremazia in campionato, ma anche in Europa.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Simone Inzaghi non potrà avvalersi di Durmisi e anche Badelj è da valutare, ma vi sono poche speranze. Solito ballottaggio Luis Alberto/Caicedo/Correa per un posto di supporto a Immobile. Probabile in difesa Wallace al posto di Luiz Felipe, mentre Patric sulla fascia destra potrebbe lasciare il posto a Marusic. Tre assenze pesantissime per Luciano Spalletti: Nainggolan, Brozovic e Perisic, acciaccati dopo il derby. Spazio a Borja Valero se il Ninja dovesse dare forfait. Panchina in attacco per Lautaro Martinez e Keita, ma sanno che dovranno tenersi pronti a subentrare. Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha – Radu, Acerbi, Wallace – Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Leiva, Lulic – Correa – Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

INTER (4-2-3-1): Handanovic – Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah – Brozovic, Vecino – Politano, Borja Valero, Perisic – Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Lazio-Inter: dove vederla

Lazio-Inter è il monday night match della decima giornata. Appuntamento quindi a lunedì 29 Ottobre 2018 allo stadio “Olimpico” in Roma. Fischio d’inizio alle ore 20.30. Sarà il 151° confronto tra Lazio e Inter in serie A. Bilancio favorevole ai nerazzurri: 62 vittorie, 53 pareggi e 35 vittorie biancoazzurre. sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, (canale satellitare 202e canale 373 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport 1 (canale satelitare 201). Gli abbonati potranno vederla in streaming con SkyGo, che rende accessibili i contenuti Sky sui device mobili, mentre chi non è abbonato può ricorrere a Now TV, piattaforma di streaming on demand a un prezzo che parte da 9,99 euro a mese. Oppure cercare in Rete i siti che si occupano di fornire streaming legale degli eventi sportivi, fra cui la Serie A, con ottime qualità per iò che riguarda connessione e qualità audio/video.

