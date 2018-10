Chi è Anastasio: biografia, vita privata e carriera del concorrente di X Factor 2018

Uno degli artisti venuti alla luce del piccolo schermo grazie a X Factor amato senza troppe riserve: è Marco Anastasio, che oggi fa parte della categoria under uomini, guidata da Mara Maionchi. La giuria si è mostrata unanime nel riconoscere il valore della performance, ma soprattutto il suo talento autoriale: quella di Anastasio è una scrittura che nasce da un bisogno inespresso di comunicare. «Mi sembra che oltre ad avere la qualità, tu scriva per esigenza» ha commentato Manuel Agnelli, ottenendo in risposta solo gli occhi bassi e mesti di Marco ed uno stringato «Sì, è così».

Anastasio: essere sé stesso, senza maschere

Prima di X Factor probabilmente l’avremmo conosciuto con il nome d’arte “Nasta”, che meglio strizzava l’occhio al prototipo del rapper dai grandi numeri. Ma lui, Marco Anastasio, 21 anni, non ha voluto cedere al fascino di una facciata che, per quanto più appetibile, resta pur sempre una facciata: «Anastasio è il mio cognome, ed io vorrei essere semplicemente me stesso» ha spiegato il 21enne di Meta di Sorrento «La sincerità paga e io francamente non ho voglia di costruirmi un personaggio. Nasta era figo, Anastasio sono io».

Sospensione mutuo con Legge 104: come funziona e chi ha diritto

Vita privata di Anastasio, concorrente di X Factor 2018

Si è diplomato a Portici, presso l’Istituto Agrario, tra le file di una famiglia togata. Nonno Salvatore, papà Teodoro ed anche il fratello Ernesto lavorano (o hanno lavorato) in qualità di avvocati civilisti. Vivere in un contesto un poco discosto, come sono le realtà del piccolo paesino, non sono stati punti a suo favore, anzi: lo stesso isolamento gli ha permesso di sviluppare la sua passione, a cui ha dato sfogo, prima ancora di X Factor, servendosi di un canale You Tube. Tra i contenuti più cliccati la sua cover di un famoso brano di De Gregori, Generale.

Sul palco di X Factor non si può che credergli quando dice «A livello artistico il mio pregio forse è la capacità di trasmettere immagini». Basta dare un’occhiata al suo inedito “La fine del mondo”, dove il potere evocativo del beat, della sua voce e, soprattutto, della sua scrittura, concisa e pregnante al contempo, hanno conquistato i giudici ed il pubblico.

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO.