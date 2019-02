Lino Guanciale: età, altezza e nuova fidanzata. La carriera Carriera ed età Lino Guanciale, chi è l’attore

Lino Guanciale è un attore italiano nato ad Avezzano il 21 maggio 1979. Alto un metro e ottanta, l’ attore vanta moltissime esperienze sia a teatro, al cinema e in tv. Da giovanissimo si è trasferito a Roma dove ha studiato Lettere e Filosofia presso l’ Università La Sapienza. Ha avuto una parentesi sportiva importante: infatti Guanciale è stato nella Nazionale under 16 e under 19 di rugby (pochi giorni fa abbiamo scoperto una passione per lo stesso sport da parte di Leo Gassman). Ha frequentato l’ accademia nazionale d’ arte drammatica di Roma diplomandosi nel 2003.

Lino Guanciale, novità nella vita sentimentale?

Negli ultimi tempi corrono voci di novità nella vita sentimentale dell’ attore. Ad accendere i riflettori sull’ argomento è stato lui stesso che ha “ preferito non rispondere” ad una domanda sull’ argomento fattagli nel corso di una recente intervista. È reduce da lunga relazione con Antonietta Bello. “ Antonietta e io ci siamo lasciati di comune accordo – ha dichiarato l’ attore tempo fa-. Abbiamo valutato che fosse la scelta migliore per entrambi. Però, siamo rimasti in ottimi rapporti: Antonietta resta una persona molto importante nella mia vita. È una donna, un’attrice, che stimo moltissimo”.

Prima di Antonietta Bello, nella vita di Guanciale c’ era stata una sua compagna di classe. Era stato sempre Guanciale a spiegare i motivi del distacco sentimentale. “ Fra noi è finita perché ero sempre lontano, lei ne soffriva troppo ma non era finito il sentimento. Oggi entrambi siamo riusciti a fare il lavoro che sognavamo. Lei è oceanografa”.

Al momento di sa ben poco della nuova presunta fiamma legata all’ attore di origini abruzzesi.

Lino Guanciale, i successi delle serie tv

Lino Guanciale deve molto della sua notorietà grazie alla partecipazione a varie serie tv di successo. Infatti è stato gli attori protagonisti, insieme a Vanessa Incontrada, della fortunata serie di Rai 1 Non dirlo al mio capo. Mentre insieme insieme ad Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi aveva lavorato nella serie Che Dio ci aiuti. Mentre in queste settimane stanno andando in onda le nuove puntate della seconda edizione della fiction L’ Allieva 2 tratta dagli omonimi romanzi di Alessia Gazzola in cui Lino Guanciale è protagonista con l’ attrice Alessandra Mastronardi.

