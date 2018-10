Dove vedere il Gran Premio Messico F1 2018: diretta streaming e TV gratis

Dopo una settimana dall’appuntamento di Austin, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Messico 2018 nell’Autodromo Hermanos Rodriguez. L’ultima gara in Texas ha visto Raikonnen piazzarsi davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton, in una delle gare migliori della stagione. Il finlandese, detto “Iceman”, ha battuto il campione della Mercedes per poi arginare i suoi continui attacchi, e quelli di Verstappen nel finale. Raikkonen ha così posto fine a un’astinenza che durava da 113 Gp, obbligando Hamilton a rimandare i festeggiamenti per il titolo al prossimo giro.

Dove vedere il Gran Premio Messico F1 2018: orari tv e streaming

Ecco di seguito il programma tv, con tutto il palinsesto visibile in chiaro. Per poter seguire le prove libere, le qualifiche e la gara, si potrà trovare tutto in diretta televisiva. Tutti gli appuntamenti in live sono disponibili per gli abbonati Sky, su Sky Sport F1 HD, canale 206 del satellite; le altre dirette su saranno invece disponibili su Tv8. Ecco di seguito anche il calendario:

Venerdì 26 ottobre

Ore 17: prove libere 1 – diretta su Sky SportF1 HD

Ore 21: prove libere 2 – diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 27 ottobre

Ore 20: prove libere 3 – diretta su Sky SportF1 HD

Ore 23: qualifiche – diretta su Sky SportF1 HD e Tv8

Domenica 28 ottobre

Ore 20.10: la gara – diretta su Sky SportF1 HD e Tv8

Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti, Lewis Hamilton guida la classifica piloti con 346 lunghezze sul resto dei corridori. A seguire ci sono i due piloti della Ferrari, Sebastian Vettel (276 pt) e Kimi Raikkonen (211). Il tedesco si trova ora a 70 punti dalla vetta con 3 gare da disputare, una distanza che ormai non gli lascia possibilità iridate. Ai piedi del podio si trovano Valtteri Bottas (217 pt) davanti al duo Red Bull, Max Verstappen (191) e Daniel Ricciardo (146). Per quanto riguarda i costruttori, la Mercedes (563) comanda davanti a Ferrari (497) e Red Bull (337), con quest’ultima tagliata fuori dalla lotta per il vertice.

