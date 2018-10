Antonio Mezzancella: vita privata e carriera, chi è l’artista

Antonio Mezzancella: uno degli imitatori più amati al programma di Rai 1 Tale e Quale show, che si conquista il pubblico e il favore della giuria imitando Eros Ramazzotti sulle note della sua celebre “Un angelo disteso al sole” strappando la vittoria all’Ed Sheeran interpretato da Massimo Di Cataldo, altro concorrente della trasmissione di Carlo Conti. Vediamo chi è Antonio e quale è stata la sua gavetta prima di approdare a Tale e Quale.

Antonio Mezzancella: la sua avventura prima di approdare a Tale e Quale

Il 2 giugno del 1980, a Perugia, nasce Antonio Mezzancella, che debutta sui palchi cantando le canzoni dei cartoni. Ricalcando le orme di Fiorello, Angelo Pintus o Teo Mammucari, è animatore nei villaggi turistici delle spiagge calabresi, dove il suo talento da imitatore non passa inosservato. Il 2004 segna l’anno della sua vittoria al Festival di Castocaro Terme, che gli spalanca le porte degli studi radiofonici. Lavora per emittenti come Radio Deejay, Radio 105 e Radio Uno. La sua passione per la musica lo spinge a farsi avanti come fondatore del gruppo Italian Disco Mafia, di impronta Dance Elettronica. Viene lanciato sul piccolo schermo da Tu sì que Vales, nel 2015, da cui esce portando a casa un lodevole secondo posto.

Tra i personaggi che ha interpretato al talent show, non sono stati solo Aldo Baglio, Valentino Rossi e Francesco Renga a sbaldordire il pubblico, ma anche la geniale ciliegina sulla torta della sua performance, in cui Antonio Mezzancella si è cimentato nell’imitazione della giuria e lo staff di Tu sì que Vales.

Antonio Mezzancella: da settembre è nel cast di Tale e Quale.

Al programma condotto da Carlo Conti, Antonio Mezzancella ha conquistato un successo dopo l’altro. Apprezzatissime le sue imitazioni di un giovane Claudio Baglioni con “Strada facendo“, Ermal Meta, di cui porta sul palco il successo sanremese “Vietato morire“, Eros Ramazzotti con “Un angelo disteso al sole“, Edoardo Bennato con “L’isola che non c’è“. Ma anche il suo Justin Timberlake, di cui intona “Can’t stop the feeling” e “Se telefonando” nella versione di Nek sono state esibizioni meritevoli di applausi scroscianti e standing ovation. Mezzancella riuscirà a tenere alta la sua posizione in classifica e a confermarsi vincitore del programma? Non resta che attendere le prossime puntate di Tale e Quale.

