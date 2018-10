Mario Ermito: biografia e chi è il concorrente di Tale e Quale Show

Chi è Mario Ermito, membro del cast del programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Canti e campione di ascolti? Non che si tratti del suo primo vero debutto: ha ottenuto diverse parti nei film, ma ha anche partecipato ad un reality show. Mario infatti (come pure un’altra piacevole scoperta di Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi), è reduce dall’esperienza del Grande Fratello (l’edizione a cui prese parte è stata la 12esima). Lì era il “Bello e impossibile”. Come se la cava, invece, nelle vesti di imitatore di personaggi del mondo musicale – italiano e non – nel programma di RAI 1?

Mario Ermito: dalle origini all’approdo nelle fiction di Canale 5.

Mario Ermito è nato nel 1991 in Puglia, precisamente a Brindisi, ma ha lasciato a 19 anni la sua terra per trasferirsi a Milano. Qui ha lavorato come indossatore e, complici l’altezza (oltre 1 metro e 90 centimetri) e la piacevolezza estetica, è stato iniziato al mondo della moda: nel 2009 vincerà addirittura il titolo di Modello più bello d’Italia.

Ciononostante, quello della moda sarà un campo che abbandonerà non troppo tempo dopo. Gli si apriranno però altre porte, quelle della recitazione, e al 27enne saranno assegnati vari ruoli in diverse produzioni (l’abbiamo visto recitare, ad esempio, ne Il peccato e la vergogna 2, Non è stato mio figlio o L’onore e il rispetto 5).

Mario Ermito: i personaggi di Tale e Quale che ha interpretato.

Nel 2011 decide di varcare la soglia della casa più famosa della televisione, quella del Grande Fratello. La sua, però, non è una lunga permanenza (resta nella casa solo per due settimane). Ma non per questo la carriera lavorativa di Mario si ferma, anzi. Senz’altro a conferirgli maggior visibilità contribuisce il suo ingresso nel cast del programma “Tale e Quale Show”. Qui, l’abbiamo visto interpretare Ligabue, Alex Britti, Enrique Iglesias, Tommaso Paradiso, Miguel Bosé, Scialpi. Ma Tale e Quale continua e continueranno anche i personaggi che Mario Ermito porterà in scena.

