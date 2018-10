Diretta Lazio-Inter: streaming, video gol e risultato – LIVE

Il Monday Night che chiude la decima giornata di Serie A è una sfida affascinante sia per i precedenti, recenti e non, scolpiti nella memoria di entrambe le tifoserie.

Allo stadio Olimpico di Roma, infatti, andrà in scena Lazio-Inter, scontro diretto per l’Europa che conta.

I biancocelesti, reduci da due trasferte consecutive vittoriose, contro Parma e Marsiglia, cercano i 3 punti per dare continuità al momento positivo che stanno vivendo.

I nerazzurri, dopo la prestigiosa vittoria nel derby e la sconfitta di Champions in settimana contro il Barcellona, vogliono mantenere il terzo posto in solitaria.

Si tratta del 151esimo confronto tra queste due squadre: mei 150 precedenti l’Inter ha prevalso 62 volte, la Lazio 35 e in 53 occasioni la partita è terminata in pareggio.

Lazio-Inter, sfida per il terzo posto

Lazio e Inter, dopo 9 partite dall’inizio della stagione, sono rispettivamente, la quarta e la terza forza del campionato.

Gli uomini di Inzaghi, dopo due sconfitte consecutive nelle prime due giornate contro Napoli e Juve, hanno raccolto ben 18 punti nelle ultime 7 partite di Serie A.

La squadra di Spalletti proviene da 5 vittorie consecutive in campionato e ha raccolto fino a questo momento 19 punti.

Con una vittoria, la Lazio può sorpassare proprio i nerazzurri, guadagnando due lunghezze di vantaggio nei loro confronti, ai quali basterebbe anche un pareggio per mantenere la terza posizione.

Visti i precedenti e i bomber delle squadre Immobile e Icardi, entrambi capocannonieri dello scorso campionato, la sfida si prospetta avvincente e tutt’altro che scontata.

Lazio-Inter, l’ultima volta fu Champions per i neroazzurri

L’ultimo precedente all’Olimpico tra queste due squadre risale al 20 Maggio 2018, ultima giornata della Serie A 2017-2018.

Lazio e Inter si giocavano il quarto posto e l’accesso diretto alla Champions League.

Dopo essersi portata in vantaggio per ben due volte, la Lazio venne raggiunta da Icardi e superata da Vecino a una ventina di minuti dalla fine. La Lazio cerca dunque una vendetta, l’Inter un’altra beffa.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Per la Lazio di Inzaghi qualche cambio rispetto alla trasferta vittoriosa del Tardini.

Nel 3-5-1-1 del tecnico piacentino probabili titolari Marusic e Caceres come esterni di centrocampo, al posto di Patric e Lulic, il quale giocherà da mediano davanti la difesa al posto di Lucas Leiva.

Probabile trequartista Joaquin Correa, che sostituirebbe Luis Alberto, alle spalle dell’unica punta Immobile, autore della seconda rete contro il Parma.

Nell’Inter cambio in difesa nel 4-2-3-1 di Spalletti: probabile titolare Dalbert sulla sinistra, al posto di Asamoah. Davanti la difesa Gagliardini dal primo minuto in coppia con Brozovic, mentre Vecino giocherà molto probabilmente da trequartista alle spalle di Icardi. Fuori Nainggolan per l’infortunio rimediato nel derby.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lulic, Milinkovic-Savic, Caceres; Correa; Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic; Icardi

Allenatore: Luciano Spalletti

Diretta Lazio-Inter: dove vedere la partita

Il posticipo di lunedì 29 Ottobre andrà in onda alla 20:30 in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

Gli abbonati Sky potranno inoltre vedere la partita in streaming su SkyGo, tramite l’apposita app che rende visibili i contenuti della pay tv sui device mobili.

I non abbonati potranno guardare la partita su Now Tv, piattaforma streaming on demand di Sky.

