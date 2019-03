Visita fiscale Inps il primo giorno di malattia, a che ora può arrivare? Primo giorno di malattia e visita fiscale, cosa dice la legge

Orario visita fiscale nel primo goirno di malattia

La visita fiscale Inps può arrivare fin dal primo giorno di malattia? La risposta è affermativa. I lavoratori dipendenti privati e pubblici sono sottoposti alla visita fiscale dal primo all’ultimo giorno di malattia, anche durante i giorni festivi e i weekend. Pertanto i lavoratori dovranno farsi trovare disponibili nelle rispettive fasce di reperibilità, altrimenti andranno incontro a sanzioni disciplinari. Esistono delle cause che esonerano dalle fasce orarie, ma generalmente il regolamento risulta piuttosto chiaro quando si tratta di reperibilità, le cui responsabilità sono tutte a carico del lavoratore assente per malattia.

Visita fiscale Inps dal primo giorno di malattia: quando arriva il medico

Per rispondere alla domanda che titola questo articolo, bisogna precisare gli orari delle fasce di reperibilità, che ricordiamo essere differenti tra lavoratori pubblici e privati.

Lavoratori pubblici : 9-13; 15-18;

: 9-13; 15-18; Lavoratori privati: 10-12; 17-19.

Come scritto sopra le visite fiscali possono arrivare negli orari su indicati tutti i giorni durante il periodo di malattia, compresi weekend e festivi. Non solo la visita fiscale può arrivare fin dal primo giorno di malattia, ma può essere ripetuta anche più volte nel corso della stessa giornata.

Visita fiscale Inps: certificato medico e indennità retroattiva, come funziona

Un caso particolare che può accadere è quello di ammalarsi la domenica, ma riuscire a contattare il medico solo il giorno seguente per il certificato. In questa eventualità, anche la domenica sarà riconosciuta come giorno indennizzato? Anche in questo caso la risposta è affermativa, ma solo in un caso. Sul certificato medico, infatti, dovrà essere la dicitura “Dichiara di essere ammalato dal” e quindi il giorno antecedente. La responsabilità di tale affermazione risulta a carico esclusivamente del lavoratore. Tuttavia la retroattività può funzionare fino al giorno antecedente soltanto. Pertanto se la malattia è arrivata domenica, ma il certificato è stato redatto il martedì, la domenica non sarà indennizzata.

