Barcellona-Real Madrid diretta streaming e TV, dove vederla

La decima giornata della Liga ha in programma El clásico, Barcellona-Real Madrid, la sfida tra le squadre tradizionalmente più forti del campionato spagnolo e non solo. Le due protagoniste arrivano al confronto in condizioni diverse: il Barça come capolista a 18 punti; settimo posto a 14 punti invece per il Real, che sta affrontando il dopo-CR7 con più difficoltà del previsto. Una curiosità: il Barcellona è la squadra che ha vinto più volte contro il Real nella Liga (70), invece il Real è la squadra che ha vinto più volte contro il Barcellona (72).

Barcellona-Real Madrid: Il Barça per consolidare il primato

Coerentemente con la sua tradizione, il Barcellona quest’anno è in testa al campionato, anche se non si può dire che viva il suo momento migliore: 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta le sono valsi 18 punti, anche se negli ultimi quattro turni ha vinto solo una volta. In Champions League invece, le cose vanno ottimamente: 9 punti, frutto di 3 vittorie in 3 match disputati, l’ultimo dei quali contro l’Inter, regolata 2-0. I risultati sono quindi positivi e questa partita li vede in condizioni di vantaggio sugli avversari. I tifosi blaugrana prima dell’incontro di Champions erano preoccupati di come la squadra avrebbe fatto fronte all’assenza di Messi, miglior marcatore con 7 gol in 9 presenze nella Liga, ma Rafinha ha tolto ogni dubbio, facendosi trovare pronto e segnando. Sarà pronto anche per il clásico, Valverde conta su di lui.

Barcellona-Real Madrid: Lopetegui e l’ombra di Conte

Il dopo Cristiano Ronaldo non è andato come previsto, con i primi segnali d’allarme arrivati già con la sconfitta contro l’Atlético Madrid nella Supercoppa Europea lo scorso agosto. Anche il cammino in campionato non è stato privo di ostacoli: un settimo posto è insolito per i galácticos. Quest’anno le sconfitte sono già 3, con 4 vittorie e 2 pareggi e i punti di distanza dai rivali di sempre sono 4. In campionato la nona giornata si è risolta con una sconfitta inattesa: 1-2 in casa contro il Levante e inevitabilmente si allungano le ombre sulla panchina di Julen Lopetegui, che, avendo firmato per il Real, già aveva perso la Nazionale spagnola al primo giorno di ritiro in Russia alla vigilia del mondiale. Il maggior indiziato alla successione è l’italiano Antonio Conte, attualmente senza squadra. A Lopetegui la società aveva dato 3 partite: quella contro il Levante, persa, quella contro il Viktoria Plzen, vinta 2-1 e proprio Barcellona-Real Madrid. Una sconfitta nel clásico significherebbe anche praticamente per certo l’addio alla panchina del Real.

Barcellona-Real Madrid: le probabili formazioni

Assenze pesanti per Ernesto Valverde: Lionel Messi (frattura al radio del braccio destro) e i difensori Umtiti e Vermaelen. Adotterà il classico 4-3-3 con la conferma di Lenglet al centro della difesa acanto a Piqué. Rafinha verso la conferma, Dembélé ancora in panchina. Anche Julen Lopetegui adotta un 4-3-3: dovrà fare a meno di Carvajal infortunato, al suo posto Nacho. Ritorno al tridente in attacco dopo il KO con il Levante. Bale e Isco ali, con Benzema centravanti, panchina per Mariano e Asensio, che pagano le recenti deludenti prestazioni.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba – Rakitic, Busquets, Arthur – Rafinha, Suarez, Coutinho

Allenatore: Ernesto Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Courtois – Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Kroos, Casemiro, Modric – Bale, Benzema, Isco

Allenatore: Julen Lopetegui

Dove vedere in tv e streaming, Barcellona-Real Madrid

Barcellona-Real Madrid si disputerà allo stadio Camp Nou della capitale catalana. Il match è fissato per domenica 28 Ottobre 2018 alle ore 16.15. A dirigere la gara sarà José María Sánchez Martínez di Lorca,arbitro classe 1983. Sarà il primo scontro fra le due dopo molti anni senza né Messi né Cristiano Ronaldo. Nei 176 precedenti, 72 vittorie dei Blancos, 70 dei Blaugrana e 34 pareggi. La diretta, disponibile solo in streaming, è un’esclusiva DAZN. Ricordiamo che il ticket DAZN costa 9,99 euro al mese e il primo mese e gratis.

