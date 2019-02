Carlo Conti: età, moglie e figlio. La carriera del presentatore Carriera Carlo Conti e figlio, chi è il presentatore

Carlo Conti è un volto noto della televisione italiana. Presentatore molto amato, da più di vent’ anni appare nel piccolo schermo. Dietro le quinte è però un uomo normale, con una famiglia e alle spalle anni di gavetta. Conosciamolo.

Carlo Conti e gli esordi

Inizialmente la carriera predestinata era quella più spianata della banca, nella quale però Carlo non trova la sua stabilità. Vi rimane “ Quattro anni. Un mattino, dentro un ingorgo in piazza della Libertà, decisi che non potevo passare otto ore al giorno a fare un mestiere che non mi piaceva. Entrai e dissi al direttore che mi licenziavo. A quel punto il problema era dirlo a mamma. Capì”.

Decide allora di dedicarsi alle sue passioni e inizia a fare il DJ nelle discoteche e nelle radio e tv private di Firenze. Nel 1977 fonda Radio Firenze Nuova con alcuni amici, nel 1978 entra a Radio Firenze 2000 e l’ anno successivo a Radio Diffusione Firenze per la quale conduce Rdf Parade. Passa poi alla direzione di Lady Radio. Queste esperienze lo portano a conoscere i protagonisti della comicità Toscana, tra cui due personaggi che saranno grandi amici e compagni di viaggio fino ad oggi: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

La carriera di Carlo Conti

Come presentatore fa il suo esordio nel 1982 con il programma “Ciak per un artista domani”, in onda su una rete regionale toscana. Racconta in proposito: “ Il concorrente prima di Pieraccioni era andato male. Gli dissi: Hai un minuto per farci ridere.” Lì i due si conobbero e divennero inseparabili.

Nel 1985 approdò a Discoring, una trasmissione musicale della Rete Uno (Oggi Rai 1) creata da Gianni Boncompagni e originariamente collocata dentro la trasmissione Domenica in.

“Non ero ancora pronto per la tv di stato. […] In modo molto maturo preferii continuare la gavetta nelle reti locali toscane, e con molta soddisfazione!”, ricorda.

L’ anno dopo, nell’86, sempre insieme agli amici Pieraccioni e Panariello fonda il programma tv “ Succo D’arancia”, uno spettacolo comico e spesso improvvisato che fingeva di svolgersi nel dietro le quinte di una trasmissione televisiva molto importante. Il successo locale lo porta a viaggiare ma parallelamente progredisce la sua carriera da “ solista”, che nel 1992 lo porta alla conduzione di BIG! su Rai 1 e negli anni successivi a Miss Italia, l’ anno che verrà, i numerosi quiz, l’Eredità, fino al celebre Festival di Sanremo. Una carriera intensa e costellata di numerosi riconoscimenti.

Conti a Mediaset nel 2019, ecco le possibili intenzioni

Carlo Conti e la vita privata

Il celebre Carlo Conti è nato il 13 marzo 1961 a Firenze. La sua vita privata non è costantemente sotto i riflettori, ma sappiamo che ha avuto un matrimonio finito male con Roberta Morise. Nel 2012, però, dietro le quinte di Domenica in ha conosciuto la costumista Francesca Vaccaro. Dopo alcuni travagli di cuore, i due si sono sposati nello stesso anno. L’8 febbraio del 2014 dalla loro unione è nato il loro primo figlio Matteo, che oggi ha 4 anni. “ E mi chiama babbo. Appena ne compie sei andiamo tutti a vivere a Firenze”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM