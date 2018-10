Diretta Atalanta-Parma: streaming, video gol e risultato – LIVE

La 10a giornata della Serie A 2018/2019 si apre con l’interessante Atalanta-Parma. Partita che vedrà confrontarsi due formazioni che giocano bene a calcio, talentuose e vogliose di ottenere risultati concreti nel corso della stagione.

L’Atalanta arriva a questa sfida dopo aver stravinto a Verona contro il Chievo grazie ad una straordinaria prova di Ilicic, che ha messo a referto una tripletta. La squadra bergamasca ha bisogno di trovare la giusta continuità in termine di risultati per risalire la classifica e tentare l’aggancio, per il terzo anno di fila, all’Europa League. Nonostante le ingenti cessioni dell’ultimo anno e mezzo, la Dea mantiene sempre e comunque una spina dorsale composta da giovani talenti pronti al salto di qualità, accanto a giocatori più marinati e che, in alcuni casi, nella provincia nerazzurra hanno trovato una seconda giovinezza.

Il Parma dal canto suo arriva dalla sconfitta casalinga subita per opera della Lazio. La squadra di D’Aversa si gode però una classifica molto positiva rispetto alle attese della vigilia, trovandosi attualmente a metà classifica, zona nella quale i crociati vogliono navigare fino a fine stagione. Le potenzialità questa squadra le ha tutte e di tempo per migliorare ancora ce n’è abbastanza. Poter contare su giocatori di esperienza internazionale, pur essendo una neopromossa, è un fattore da non tralasciare.

Le quote dei bookmakers si sbilanciano, forse esageratamente, a favore dei padroni di casa. La vittoria dell’Atalanta infatti quota tra l’1.30 e l’1.37, il pareggio tra il 4,80 e il 5.25 e la vittoria del Parma tra il 7.75 e il 9.00.

Le probabili formazioni di Atalanta-Parma

ATALANTA (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez

Allenatore: Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, L. Rigoni; Barillà, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Di Gaudio

Allenatore: D’Aversa

Dove vedere in tv e streaming Parma-Atalanta

La partita verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

Calcio d’inizio previsto per sabato 27 ottobre 2018 alle ore 15:00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

