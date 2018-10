Accensione termosifoni 2018 2019: data, tempo e calendario per regione.

Il freddo sta per arrivare e nonostante le anomalie termiche di ottobre, la stagione autunno-inverno è alle porte anche sotto l’aspetto atmosferico. Motivo per il quale è giunto il momento di riaccendere i termosifoni. Ma quali sono le regole previste per la accensione termosifoni valide per la stagione 2018-2019? In base alle zone climatiche del nostro Paese, differenti per conformazione geografica e situazione climatica, andiamo a vedere qual è il calendario giornaliero e orario previsto per zone territoriali e quindi Regioni.

Accensione termosifoni 2018-2019: le Zone territoriali

A causa dei motivi sopra riportati l’Italia è stata divisa in alcune zone territoriali. Di seguito l’elenco delle zone climatiche dove sarà possibile trovare la Provincia o il Comune di riferimento.

Zona A : Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle;

: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle; B : Reggio Calabria, Crotone, Messina, Agrigento; Palermo, Catania, Trapani, Siracusa;

: Reggio Calabria, Crotone, Messina, Agrigento; Palermo, Catania, Trapani, Siracusa; C : Bari, Benevento, Brindisi; Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza; Imperia, Latina, Lecce; Napoli, Oristano, Ragusa; Salerno, Sassari, Taranto;

: Bari, Benevento, Brindisi; Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza; Imperia, Latina, Lecce; Napoli, Oristano, Ragusa; Salerno, Sassari, Taranto; D : Genova, La Spezia; Forlì; Ancona, Ascoli Piceno; Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara; Pisa, Pistoia, Prato; Pesaro, Terni, Siena; Roma, Viterbo; Avellino, Chieti, Isernia; Foggia, Caltanissetta, Nuoro; Matera, Pescara, Teramo, Vibo Valentia;

: Genova, La Spezia; Forlì; Ancona, Ascoli Piceno; Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara; Pisa, Pistoia, Prato; Pesaro, Terni, Siena; Roma, Viterbo; Avellino, Chieti, Isernia; Foggia, Caltanissetta, Nuoro; Matera, Pescara, Teramo, Vibo Valentia; E : Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti; Bergamo, Biella, Bologna; Bolzano, Brescia; Campobasso, Como, Cremona; Enna, Ferrara, Frosinone; Gorizia; L’Aquila, Lecco, Lodi; Milano, Modena; Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza; Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo; Sondrio, Torino, Treviso, Udine; Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza;

: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti; Bergamo, Biella, Bologna; Bolzano, Brescia; Campobasso, Como, Cremona; Enna, Ferrara, Frosinone; Gorizia; L’Aquila, Lecco, Lodi; Milano, Modena; Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza; Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo; Sondrio, Torino, Treviso, Udine; Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza; F: Belluno, Cuneo, Trento.

Accensione termosifoni 2018-2019: regole per zona climatica

Nella tabella seguente troviamo invece la Zona di riferimento e i termini temporali di accensione e spegnimento riscaldamento condominiale, nonché le ore giornaliere di riscaldamento.

Zona climatica Data accensione riscaldamento Data spegnimento riscaldamento Ore giornaliere A 1/12/2018 15/3/2019 6 B 1/12/2018 31/3/2019 8 C 15/11/2018 31/3/2019 10 D 1/11/2018 15/4/2019 12 E 15/10/2018 15/4/2019 14 F Libera Libera Illimitate

Infine, vien da sé che tale regolamento può subire delle modifiche nell’eventualità si verifichino particolari condizioni climatiche o ambientali. Infatti, in base a questi eventi, tali modifiche potranno essere stabilite dai singoli Comuni.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM