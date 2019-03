Legge 104: agevolazioni e bonus 1900 euro, testo unico in approvazione Testo unico Legge 104 con bonus 1900 euro

Sono ripresi presso la Commissione Lavoro del Senato della Repubblica i lavori sul testo unico avente ad oggetto la figura del caregiver. Si tratta delle attività propedeutiche all’ approvazione del disegno di legge che ha come obiettivo il sostegno a chi assiste familiari anziani, disabili e non autosufficienti. In particolare si tratta della figura che gratuitamente si prende cura di un familiare affetto da disabilità ai sensi della Legge 104/1992 che sia un anziano o un soggetto non autosufficiente.

Legge 104, accorpamenti ddl in unico testo

Intanto c’è da precisare che la discussione si è sviluppata anche nella precedente legislatura. Sono ben 5 i disegni di legge sull’ argomento. Le attività riprese nella Commissione Lavoro hanno anche l’ obiettivo di riprendere l’ esame dei provvedimenti. Possibilmente provando a unificare le proposte in un unico testo. A partire dalla prossima settimana è già calendarizzato un ciclo di audizioni per il conseguimento di un’ intesa politica sul testo unico da approvare. L’ ambizione è di poter raggiungere l’ obiettivo entro fine anno. E parallelamente alla legge di bilancio.

Legge 104, possibili benefici e agevolazioni per i caregiver

L’ idea di cui abbiamo già parlato in nostri precedenti articoli sull’ argomento è di prevedere incentivi economici, fiscali, previdenziali e contributivi per chi assiste un familiare anziano, disabile o non autosufficiente. Quali potrebbero essere alcuni dei benefici o agevolazioni previste per i caregiver? Tra le ipotesi ci sono:

il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza

la detrazione fiscale al 50%, fino ad un tetto massimo di 12mila euro l’anno

l’ eventualità di riservare l’ accesso alla pensione anticipata a condizioni vantaggiose sul piano previdenziale

l’ assegnazione di contributi figurativi per la pensione.

il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare;

la tutela per le malattie ed assicurazione del caregiver;

i permessi legge 104;

le ferie solidali.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM