Diretta Barcellona-Real Madrid: streaming, video gol e risultato – LIVE

Finalmente ci siamo, l’attesa è terminata: è ora di Barcellona-Real Madrid. El Clásico è valido per la 10a giornata della Liga spagnola 2018/2019.

Parliamo di una sfida che non ha bisogno di grosse presentazioni; davanti l’una all’altra le due formazioni che hanno cannibalizzato l’inizio di secolo calcistico, due delle squadre più forti del mondo che assieme sommano oltre cento trofei ufficiali, tra i quali 58 campionati spagnoli e 18 Champions League.

Il Barcellona arriva a questa sfida dopo la vittoria in Champions contro l’Inter, dove si sono intravisti sprazzi di vero blaugrana. L’ultima in Liga è stata vinta per 4-2 contro l’ex capolista Siviglia, sempre al Camp Nou. Sono proprio i catalani a guidare la classifica con 18 punti.

Momentaccio del Real Madrid, parzialmente cancellato dalla vittoria, seppur faticosa, contro il Viktoria Plzen in Champions. Anche un pareggio potrebbe far saltare la panchina di Julen Lopetegui e l’ultima di Liga è stata la sconfitta pattuita in casa al Bernabeu contro il Levante per 1-2. I blancos, attualmente, in classifica si trovano al settimo posto con 14 punti conquistati.

Nei 176 precedenti in campionato, il Real guida con 72 vittorie a fronte dei 34 pareggi e delle 70 vittorie del Barça.

Le quote dei bookmakers vertono sui padroni di casa. La vittoria del Barcellona è infatti tra l’1.95 e il 2.00, il pareggio tra il 3.60 e il 3.80 e la vittoria del Real Madrid tra il 3.50 e il 3.80.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho

Allenatore: Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco

Allenatore: Lopetegui

Dove vedere in tv e streaming Barcellona-Real Madrid

La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma on-demand DAZN. Calcio d’inizio previsto per domenica 28 ottobre 2018 alle ore 16:15 al Camp Nou.

