Amici 18: anticipazioni e professori daytime-serale in streaming e TV Diretta TV e streaming Amici, quando inizia su Canale 5

Dopo la finale del 18 giugno, che ha visto vincitore il giovane Irama, il Talent Show condotto da Maria De Filippi è pronto a tornare. La diciassettesima edizione di Amici avrà inizio lunedì 29 ottobre con la prima fase delle selezioni. I casting andranno in onda alle 13.50, su Real Time.

Il daytime, attesissimo, verrà invece trasmesso come di consueto nel primo pomeriggio di Canale 5 a partire dal 17 novembre. L’ultima fase, in altre parole il vivo del programma, si terrà durante i mesi primaverili, tra aprile e maggio 2019.

Amici 18: anticipazioni e novità di quest’ anno, i casting

Grande novità di quest’anno sarà un cambio radicale all’ interno del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Amici 18 non andrà più in onda di sabato, in prima serata, per dare la possibilità al pubblico giovanile di seguire appieno l’intera edizione e le varie fasi delle eliminazioni. Canto, ballo e recitazione, saranno ancora una volta i punti chiave del format.

Amici Casting debutterà lunedì 29 ottobre, su Real Time e vedremo all’ opera i nuovi maestri di Canto che accompagneranno i concorrenti durante tutte le fasi e le varie sfide previste.

Portobello: cast e ospiti su Rai 1. Quando inizia con Antonella Clerici

Amici 18: professori, nuovi insegnanti ed ex allievi

Tra gli insegnanti di Amici 18 ritroveremo volti noti e nuove reclute. Tra gli altri, Alex Britti, Rudy Zerbi e Stash. Quest’ultimo, noto al pubblico giovanile per essere il vocalist dei The Kolors, ha trionfato ad Amici nel 2015 insieme alla sua band.

Da allievo ad insegnante il passo è stato pressoché breve e il giovane talento non vede l’ora di intraprendere questa nuova avventura.

Dal canto suo, Zerbi è invece uno dei veterani, dato che sono più di nove anni che insegna all’ interno della scuola di Amici; seguendo tutti gli allievi lungo il loro percorso di formazione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK