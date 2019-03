Carlotta Mantovan oggi: figlia e genitori, chi è la moglie di Fabrizio Frizzi Chi è la moglie di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan, compagna di Fabrizio Frizzi, racconta gli ultimi difficili mesi nella prima intervista rilasciata dopo la morte dell’ indimenticabile volto del piccolo schermo. “ La mia forza è nostra figlia Stella; lei è tutta la mia vita. Ma è anche l’ amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno” ha raccontato la Mantovan al direttore di Oggi Alfonso Signorini.

Alla figlia Stella – confida la Mantovan – “ ho sempre parlato liberamente. Sarebbe difficile nascondere la nostra realtà, oltre che sbagliato. L’abbiamo sempre trattata come se fosse un’adulta, ha sempre vissuto una vita in mezzo agli adulti”. Poi ancora un ringraziamento a tutti coloro che le sono stati vicini dopo la scomparsa di Frizzi: “ grazie per tutto l’amore e l’affetto che la gente ha trasmesso a Fabrizio e a tutti noi. Vorrei abbracciare tutti a uno a uno”.

Carlotta Mantovan: il ritorno in Tv di Portobello

Al fianco di Michele Guardì nel programma Tutta Salute, adesso, per Carlotta Mantovan si prospetta una nuova avventura lavorativa. Stasera (27 ottobre) sarà al fianco di Antonella Clerici nel ritorno di Portobello, storico programma Rai condotto da Renzo Tortora. “ Fare la trasmissione con Antonella è una gioia che va oltre il lavoro, perché ne sentivo la mancanza e perché saremo noi due” commenta la Mantovan. D’ altronde, proprio Antonella Clerici è stata una delle persone a starle più vicina dopo la morte del compagno: “ gli amici veri mi hanno aiutato tanto, mi hanno sostenuta e protetta”.

Il ritorno in Tv sarà per Carlotta Mantovan un piccolo passo verso il faticoso recupero di quella normalità persa con la tragica scomparsa del marito: “ ho vissuto in maniera riservata la mia vita con Fabrizio e voglio fare altrettanto adesso. Di tutto quello che è accaduto non riesco ancora a parlare. Tutto il tempo che ho, voglio dedicarlo solo alla mia bambina”.

