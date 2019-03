Elena Santarelli: malattia figlio e marito, come sta e che tumore ha Malattia figlio Elena Santarelli e Bernardo Corradi

La vita di Elena Santarelli ha preso una piega diversa a partire dal 30 novembre dello scorso anno. Ma la showgirl si impegna con tutte le sue forze a far sì che la terribile notizia che ricevette quel giorno, possa non gravare sulla sua quotidianità, nè, in special modo, sul diretto interessato, il figlio Giacomo. Proprio quel giorno, Elena e suo marito appresero che il bambino era malato di tumore. Da allora, lei cerca con tutta sé stessa di covare dentro quel dolore, di garantire a suo figlio una vita che sia al pari di quella di ogni altro suo coetaneo. E, al contempo, non ha rinunciato a riaprire un piccolo spiraglio sulla vicenda.

Elena Santarelli: l’ intervista radiofonica

In realtà, la conduttirce ed ex modella di Latina aveva sganciato la patata bollente sul proprio profilo Instagram, ma col tempo ha rivisto il suo rapporto con la malattia rispetto al social. Elena Santarelli, infatti, sempre più sommersa da domande e pretese di spiegazioni (ma anche da critiche che le sono state mosse per aver ripreso a lavorare, nonostante il bambino fosse ancora ricoverato), aveva deciso di non toccare più l’ argomento. Ma non ha rinunciato a far sentire la sua voce, a prender parte a trasmissioni dedicate o, come in questo caso, ad aprirsi.

Elezioni Brasile 2018: il ballottaggio “ scontato” Bolsonaro-Haddad

Elena Santarelli alla radio per parlare della malattia del bambino.

Stiamo parlando di una delle sue ultime interviste che Elena ha rilasciato nella rubrica di Radio2 I lunatici, condotta da Roberto Arduini e Andrea Ciancio. Ha spiegato che il dolore che le procura la malattia di Giacomo cova latente dentro di lei, benché riesca a parlarne con relativa serenità. Soprattutto, il confronto con problemi più grandi le ha permesso di acquistare positività e forza. La notizia che lei e suo marito, Bernardo Corradi, aspettano con più ansia, ovviamente, è l’ annuncio della fine delle terapie.

Fintanto che questo non accadrà, lei continuerà a svegliarsi pronta ad affrontare la sfida. «Io non ho mai trattato mio figlio da malato, gli ho sempre detto che mentre si fanno le chemio, si studia», aveva dichiarato al Corriere della Sera. Il piccolo Giacomo, da quando gli è stato diagnosticato il tumore cerebrale, è in cura nel reparto oncologico dell’ Ospedale Bambin Gesù di Roma.

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO.