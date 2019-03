Legge 104: permessi extra familiari, quali sono e chi ne ha diritto Permessi Legge 104: i familiari beneficiari secondo priorità

La Legge 104 consente ad alcune tipologie di soggetti di poter beneficiare di alcune agevolazioni, tra cui i permessi retribuiti. Si precisa che la Legge 104 si rivolge esclusivamente ai soggetti portatori di handicap, da non confondere quindi con gli invalidi civili, per i quali sono previste altre agevolazioni. Rifacendoci all’art. 3 comma 1 della Legge 104/92, “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. E tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

L’articolo 33 della suddetta Legge cita la serie di agevolazioni a cui hanno diritto i titolari della 104. Tra queste anche i 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa. L’unica condizione che la persona beneficiaria – o l’assistente familiare del disabile – sia in uno stato di handicap in situazione di gravità.

Quest’ultimo è regolamentato a termini di definizione dall’articolo 3, comma 3. In cui si legge quanto segue. “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Fatte le dovute premesse, non ci resta che andare a elencare chi può richiedere i permessi Legge 104 e chi invece ne è escluso.

Permessi Legge 104: chi può richiederli

I familiari che assistono i parenti affetti da handicap in situazione di gravità possono fruire dei permessi mensili retribuiti. Oltre a loro, anche i soggetti con handicap stessi che abbiano un rapporto di lavoro dipendente possono richiedere i permessi. Di seguito l’elenco dei soggetti beneficiari: per tutti vale il requisito di avere un lavoro dipendente.

Soggetti con handicap in situazione di gravità con contratto di lavoro dipendente (anche part-time);

con contratto di lavoro dipendente (anche part-time); Genitori , anche adottivi o affidatari, di figli con handicap in situazione di gravità;

, anche adottivi o affidatari, di figli con handicap in situazione di gravità; Coniuge ;

; Parenti o affini entro il II grado ;

; Parenti o affini entro il III grado: qualora i genitori o i coniugi del soggetto con handicap siano mancanti, o over 65, o anch’essi affetti da patologie invalidanti.

Si ricorda che per ottenere i permessi Legge 104, il disabile, oltre a essere un lavoratore dipendente (anche part-time) dovrà avere un handicap in situazione di gravità appositamente certificato. Infine, non deve essere ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che garantiscono assistenza continuativa.

Chi sono i parenti e affini entro il II grado

Anche i parenti e affini entro il II grado possono avere diritto ai permessi Legge 104. Cosa s’intende per fino al II grado? Nell’elenco sono compresi i seguenti soggetti:

Figli;

Fratelli;

Nonni;

Nipoti (figli dei figli);

Generi;

Nuore;

Cognati.

Chi sono i parenti e affini III grado

Per quanto riguarda l’ultima voce, come scritto sopra fortemente vincolata alle condizioni dei genitori o del coniuge del soggetto con disabilità grave, sono compresi i seguenti livelli di parentela.

Zii;

Nipoti (figli dei fratelli/delle sorelle);

Bisnipoti;

Bisnonni.

Permessi Legge 104: soggetti esclusi

Sono invece esclusi dalla possibilità di richiedere i permessi Legge 104 i seguenti tipo di lavoratori.

Autonomi;

Parasubordinati;

Lavoratori domestici e familiari;

A domicilio;

Agricoli a tempo determinato.

