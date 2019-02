Marco Giallini: moglie, figli e carriera. Chi è l’attore Vita privata e carriera di Marco Giallini

“Un dolore mai superato”. Così Marco Giallini, attore che in questi anni ha conquistato il pubblico italiano, descrive la sofferenza che lo accompagna oramai da 7 anni per la morte della moglie. Loredana, così si chiamava la compagna di vita dell’attore, è stata strappata improvvisamente al marito e i figli da un’emorragia celebrale nel 2011.

Marco Giallini e Loredana sono stati sposati dal 1988 al 2011. Il loro rapporto fatto d’amore e totale condivisione ha segnato l’attore e i figli in maniera indelebile. Nonostante la sua riservatezza, Marco Giallini non ha mai voluto nascondere il suo dolore.

Ha spesso ripetuto quanto senta la mancanza della moglie.

L’attore ha più volte ammesso di non aver mai metabolizzato questo drammatico evento. Proprio per questo raramente si reca al cimitero e pur avendo foto in casa con Loredana, preferisce non guardarle per la troppa sofferenza. Dal loro amore sono nati Rocco e Diego rispettivamente nel 1998 e 2004.

I figli, distrutti anche loro dal dolore, difficilmente affrontano questo argomento con il padre.

Biografia e la carriera di Marco Giallini

La vita di Marco Giallini non è stata priva di imprevisti. Nasce a Roma il 4 aprile 1963, da una famiglia operaia. Prima del successo ha svolto molti lavori diversi, dall’imbianchino allo scaricatore di bibite. Appassionato fin da piccolo di musica, ha fatto parte di una band, i Sandy Banana e The Monitors, cover band dei Joy Division.

Marco Giallini entra nel mondo della recitazione a 22 anni iscrivendosi alla Scuola di Arte Drammatica “La Scaletta”.

Lavora con registi teatrali di grande prestigio come Arnoldo Foà, Angelo Orlando Ed Ennio Coltorti. Sul grande schermo però, Giallini approda tardi a causa di una certa timidezza nel fare i provini.

Il suo esordio cinematografico avviene nel 1995 ‘L’anno prossimo vado a letto alle dieci’ di Angelo Orlando in cui ottiene una piccola parte. Successivamente Marco Giallini prenderà parte ad altri film come L’ultimo capodanno (1998) di Marco Risi, in cui interpreta il marito di Monica Bellucci, L’odore della notte, Almost Blue, Faccia di Picasso e il fuggiasco.

Nel 2002 in ‘Emma sono io’ di Francesco Falaschi recita accanto a Pierfrancesco Favino e Cecilia Dazzi.

Arriva il grande successo con il pluripremiato Non ti muovere(2004) e La bellezza del somaro (2010) di Sergio Castellitto. Nel 2006 Giallini ha una piccola parte nel film ‘L’amico di famiglià di Sorrentino in concorso al Festival di Cannes.

Il successo con Romanzo criminale, Rocco Schiavone ed alcune commedie

L’anno del successo televisivo per Marco Giallini è il 2008 con la serie “Romanzo criminale “in cui interpreta il ‘ Terribile’.

Nel 2009 veste i panni del Vicequestore Andrea Lopez nella serie “La Nuova Squadra Spaccanapoli”. Stringe poi una grossa collaborazione con Carlo Verdone nel 2009, partecipando al film ‘ Io, loro e Larà e ‘Posti in piedi in paradiso’ che gli procura una candidatura a migliore attore ai David di Donatello.

Giallini partecipa ad alcune commedie ben riuscite come Tutta colpa di Freud, ogni maledetto natale, Confusi e felici, Perfetti Sconosciuti, Se Dio vuole.

Recita in’”ACAB” di Sollima film particolarmente cruento che narra alcune episodi di estrema violenza avvenuti durante il G8 di Genova del 2001.

Il ruolo che più si avvicina alla sua personalità è sicuramente quello del vicequestore della polizia Rocco Schiavone, commissario romano, vedovo e dalla personalità complessa.

Marco Giallini ha interpretato ruoli comici e drammatici con estrema facilità, dimostrando grandi doti recitative. La vita che non gli ha risparmiato difficoltà e sofferenze, sembra finalmente dargli il successo che merita.

