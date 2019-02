Alessandra Mastronardi: altezza, fidanzato ed età. La carriera dell’attrice Biografia e carriera Alessandra Mastronardi

Icona di stile e eleganza, Alessandra Mastronardi è oramai considerata da molti la Audrey Hepburn italiana. 1.66 cm per 50 kg: queste le misure dell’attrice 32enne, che da anni ha conquistato il pubblico italiano ed estero.

L’attrice è nata il 18 febbraio del 1986 a Napoli, segno zodiacale Acquario. Di madre campana e padre molisano si trasferisce a soli 5 anni a Roma.

I primi passi nel mondo dello spettacolo

La carriera artistica di Alessandra Mastronardi inizia a 12 anni con la partecipazione alla miniserie televisiva “Amico mio 2 “di Giorgio Poeti e Paolo Capitani.

Entra poi nel cast di “Lui e lei 2 “e “Un prete tra noi 2” che vede alla regia Lodovico Gasparini.

Successivamente la giovane attrice debutta al cinema con una piccola comparsa nel “Il manoscritto di Van Hecken” scritto e diretto da Nicola De Rinaldo.

L’Adolescenza, Un medico in famiglia e il debutto al cinema con La bestia nel cuore

Durante gli anni dell’adolescenza Alessandra Mastronardi frequenta il liceo classico, conseguendo la maturità nel 2006. L’attrice si iscrive poi all’Università La Sapienza alla facoltà di Lettere e filosofia indirizzo spettacolo.

La bellissima Alessandra non abbandona però il mondo dello spettacolo, partecipando nel 2003 alla terza stagione di “Un medico in famiglia “per la regia di Claudio Norza e Isabella Leoni. Il 2005 è l’anno della “Bestia nel cuore” di Cristina Comencini, candidato all’Oscar come miglior film straniero.

Appare anche in due cortometraggi di Marco Costa “Cose che si dicono al buio” e “Due sigarette”. Nel 2005 partecipa alla commedia drammatica “Il veterinario” di Josè Maria Sanchez. Nello stesso anno recita nella miniserie “Il Grande Torino” di Claudio Bonivento sulla tragedia di Superga.

Il successo con I Cesaroni

Nel 2006 partecipa ad un episodio di “Don Matteo”, ma raggiunge la notorietà interpretando Eva Cudicini nella serie televisiva trasmessa su canale 5 “I Cesaroni” diretta da Francesco Vicario. Ne “i Cesaroni” recita con attori di successo come Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Max Tortora, Antonello Fassari.

Con il personaggio di Eva, conquista definitivamente il pubblico italiano. La storia d’amore presente ne “i Cesaroni” tra Eva e Marco (Matteo Branciamore) ha appassionato il pubblico per ben 5 stagioni.

Artista poliedrica, Alessandra nel 2007 è la protagonista del videoclip “Stai bene come stai” della band Le Mani.

Le commedie, Romanzo Criminale, Scamarcio e altri successi

Collabora poi di nuovo con Marco Costa nella commedia teatrale “The Prozac Family”.

Il 2007 è anche l’anno del film sentimentale “Prova a volare” (prima opera di Lorenzo Cicconi Massi) in cui la Mastronardi recita con Riccardo Scamarcio.

Sull’onda del grande successo de “I Cesaroni” collabora con Matteo Branciamore cantando alcuni versi della canzone “La notte sul tetto”.

Ulteriore visibilità consegue nel 2008 con l’interpretazione della donna del Freddo in “Romanzo criminale- La serie “in onda su Sky Cinema.

Torna su Canale 5 poi come protagonista di “Non smettere di sognare” film per la tv in cui interpreta una giovane ballerina. Con Ettore Bassi recita nella serie “Sotto il cielo di Roma “in onda su Raiuno.

Nel 2010 Alessandra Mastronardi è protagonista di “Atelier Fontana- Le sorelle della moda” miniserie su Raiuno.

Il successo internazionale con To Rome With Love di Woody Allen

Il 2011 è l’anno del successo internazionale, infatti Woody Allen sceglie la Mastronardi per il film ambientato in Italia “To Rome with Love”. Successivamente gira la serie tv “Titanic – Nascita di una leggenda”.

Nel 2012 la Mastronardi lascia i “Cesaroni” girando solo 4 episodi della quinta stagione. Diretta da Cinzia TH Torrini recita nella miniserie “La Certosa di Parma”.

Sempre nel 2012 Alessandra Mastronardi torna al cinema come co-protagonista con Elio Germano ne “L’ultima ruota del carro” di Giovanni Veronesi. Nel 2013 affianca Pio e Amedeo nella commedia “Amici come noi” diretta da Enrico Lando, prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi.

Nel 2014 La Mastronardi gira “Ogni maledetto Natale” commedia scritta dagli autori di “Boris” con Corrado Guzzanti, Francesco Pannofino e Alessandro Cattelan.

“Life” e la scena di nudo con Robert Pattinson

Nello stesso anno recita con Dane Dehaan e Robert Pattinson in “Life” film girato tra il Canada e gli Stati Uniti.

Proprio in Life la Mastronardi gira con Robert Pattinson la sua prima scena di nudo.

L’attrice ha poi confessato l’imbarazzo provato durante questa scena di nudo e ha scherzato sulla possibile gelosia del padre.

Da Master of None a I Medici – Masters of Florence

Nel 2015 è la protagonista della seconda stagione della serie culto distribuita da Netflix “Master of None”, mentre nel 2016 la Mastronardi diventa testimonial di Nespresso.

Su Raiuno gira la fiction “L’allieva”, e recita di nuovo con Riccardo Donna nella serie “C’era una volta Studio Uno”.

Sempre nel 2016 viene inserita nel cast di “Titanium White “di Piotr Smigasiewicz.

È stata protagonista nel dicembre 2017 del film tv “Romeo e Giulietta”i trasmesso su Canale 5 in cui interpreta la dolce Giulietta Capuleti affiancata da Martino Rivas, attore spagnolo che veste i panni di Romeo Montecchi.

Recentemente Alessandra Mastronardi, ha preso parte alla seconda stagione de “I Medici –masters of Florence” serie televisiva di grande successo con protagonista Daniel Sharman.

Chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi?

Ad Alessandra Mastronardi sembra sorridere anche l’amore. È stata fidanzata in passato con Vinicio Marchioni e poi con Marco Foschi, mentre di recente ha avuto una relazione con l’attore irlandese Liam Mcmahon, per il quale si è addirittura trasferita a Londra.

La storia con McMahon sembra però essere finita: nel febbraio 2018 Mastronanrdi è stata paparazzata in compagnia dell’attore scozzese Ross Mccall su una spiaggia a Fregene e in una pizzeria romana mentre si scambiavano tenere effusioni.

Ross Mccall ha 42 anni, dieci più della Mastronardi. Originario di Port Glasgow (Regno Unito) ha iniziato la carriera d’attore a soli 13 anni.

I due si sono conosciuti sul set del film romantico ‘ Us’ girato nell’Ottobre dello scorso anno. Stando ad alcune indiscrezioni si sarebbe trattato di un colpo di fulmine per entrambi, iniziato già durante i primi giorni delle riprese. Con una carriera in ascesa e continue collaborazioni internazionali anche l’amore sembra sorridere alla giovane attrice italiana.

