Ylenia Carrisi è viva, Romina Power e Albano ci credono ancora Che fine ha fatto Ylenia Carrisi

Non ha mai smesso di sperare Romina Power dopo la scomparsa della giovane figlia, Ylenia Carrisi.

La ragazza, all’ epoca giovanissima, scomparve a New Orleans durante una vacanza con alcuni amici. La madre non ha mai smesso di credere che possa essere ancora viva, a differenza dell’ex marito Albano Carrisi.

Dal canto suo, l’artista si è sempre detto rassegnato all’ idea che l’adorata figlia fosse morta in circostanze misteriose. Seppur affranto dal dolore causato dalla grave perdita, Albano ha da tempo smesso di cercarla.

Considera, inoltre, fallaci le dichiarazioni di chi giura di averla vista viva, nascosta in un convento Ortodosso.

Ylenia Carrisi è viva, Romina Power, la figlia vittima di rapimento

Si affida invece a questo, contrariamente, Romina Power, la quale spera che quelle rivelazioni non siano soltanto un malsano tentativo, da parte di un fanatico, di cercare un po’ di notorietà.

Nuova rivelazione, ecco dove si troverebbe

L’ipotesi che Ylenia Carrisi sia viva e nascosta in un convento, nasce dalle dichiarazioni di un suo presunto amico, con cui pare che la ragazza abbia stretto amicizia durante il soggiorno a New Orleans. Nonostante un’accurata serie di indagini, non sono emersi nuovi elementi che possano avvalorare questa tesi.

Ylenia Carrisi è viva, la scomparsa nel 1993 e la morte presunta

Ylenia Carrisi scomparve il 31 dicembre del 1993, all’età di 23 anni, mentre festeggiava l’arrivo del nuovo anno insieme ad alcuni amici. Motivo di divorzio tra Albano e Romina, la scomparsa di Ylenia ha segnato l’intera famiglia, influenzando anche l’infanzia delle altre due figlie della coppia.

Avendo perso ogni speranza, dopo circa venti anni dalla sua sparizione, Albano aveva inoltre fatto richiesta di morte presunta presso il Tribunale di Brindisi. Decisione imperdonabile, così come la definì Romina Power.

