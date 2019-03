Loredana Bertè: anni, figli e carriera, le curiosità sull’artista Carriera Loredana Bertè e vita privata

Non sarà una signora, ma si è costruita un’ immagine decisamente più affascinante: è Loredana Bertè, di cui oggi riscopriamo le tappe principali del suo percorso artistico, che è stato spesso il portato di un vissuto travagliato e mai compiacente. È acclamata come una delle rockstar più importanti d’ Italia, che parte dal Piper, negli ormai lontani anni ’60 per poi mettere a segno un successo dopo l’ altro. Ripercorriamo la storia di questa artista, che ha avuto occasione di ritornare recentemente sulle scene televisive, oltreché di riappropriarsi di spazi radiofonici (merito del featuring con il gruppo salentino Boomdabash).

Loredana Bertè: Biografia e carriera

Loredana ha compiuto 68 anni il 20 settembre, ma lo spirito ribelle che l’ ha sempre contraddistinta non si è mai scalfito, anzi. Parte dal suo paese in provincia di Reggio Calabria, Bagnaro Calabro, nei primi anni ’60 alla volta del Piper, dove avrà occasione di acquisire visibilità nel mondo dello spettacolo. Ottenuta poi l’ attenzione di Don Lurio, con quello che diventerà poi un amico di vecchia data, Renato Zero, farà parte del gruppo dei “ Collettoni e delle collettine” che accompagneranno le esibizioni di Rita Pavone. Il duo Berté-Zero, insieme a Teo Teocoli, prenderanno parte alla versione italiana del Musical Hair: inutile dire quale scandalo costituì la Jeanie completamente nuda interpretata da Loredana.

Ma non smette di tormentare l’ opinione pubblica apparendo più o meno senza veli sulla copertina del tuo primo album del 1974, Streaking. Nonostante si fosse poi optato per copertine meno clamorose, le radio dell’ epoca si rifiutarono di trasmettere i singoli del disco, in forza dei temi toccati nei testi.

Loredana Bertè: i successi degli anni ’70 e ’80.

Uno degli anni più importanti per Loredana Bertè è il ’75, quando viene alla luce uno dei suoi successi più amati Sei bellissima. È senz’ altro con la sua riproposizione del brano di Ivano Fossati, “ Dedicato”, facente parte dell’ album Bandaberté, che la Bertè è definitivamente consacrata come grande interprete della canzone italiana. Il brano entrò ben presto nella classifica dei singoli più venduti nel 1978, piazzandosi alla 36esima posizione. La collaborazione con Enrico Ruggieri, negli anni successivi, le vale un altro brano che segna la sua carriera, trattasi de Il mare d’ inverno. Nell’82 esce, ancora una volta dalla penna di Fossati, Non sono una signora, che Loredana porta al Festivalbar, aggiundicandosene la vittoria.

Loredana Bertè: da “ Traslocando” al periodo più buio della sua vita.

L’ album successivo è Traslocando, che ottiene pieno consenso dal mensile Rolling Stone. Ma la vita delle star non sempre è in discesa: il 5 settembre 1989 sposa il tennista svedese Bjorn Borg, da cui divorzia poi nel 1992, complice la forte tossicodipendenza del campione dalla cocaina. Loredana non porta la fede da almeno 25 anni. La fine della sua storia d’ amore la segnerà profondamente, come pure la morte della sorella Mia Martini e, dopo una pessima escalation, nel 2007 Loredana tenta il suicidio. A salvarla, l’ intervento provvidenziale di Renato Zero e della sorella Leda.

Il ritorno a Sanremo

Il 2008 è l’ anno del famoso caso di plagio del brano portato sul palco di Sanremo, Musica e Parole, che le costa la squalifica dalla gara. Tornerà poi a esser protagonista della kermesse sanremese nel 2012, con Respirare, al fianco di Gigi D’ Alessio. A giugno 2018 Loredana fa parte della giuria del programma condotto da Amadeus Ora o mai più, dove è chiamata a svolgere il ruolo di “ Maestra” di Alessandro Canino.

Il 28 luglio la vediamo al fianco di icone della musica italiana come Gianna Nannini; Patty Pravo (per altro, la storica Ragazza del Piper sarà guardata da sempre con profonda ammirazione da Loredana, senza contare che le due interpreti saranno legate anche da un solido legame di amicizia), Irene Grandi; Paola Turci; Noemi e molte altre in «Amiche in Arena», trasmesso su Canale 5.

Insomma, la leonessa del rock italiano sembra tornata sulle scene a passo sicuro, come risulta confermato dal tormentone pop “ Non ti dico no” di questa estate, prodotto con il gruppo Boomdabash. Loredana attualmente è single e non ha figli. È alta 1 metro e 67 e pesa circa 70 chili. È del segno della Vergine.

