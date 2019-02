Isee precompilato 2019 in Legge di Bilancio, come farlo in tempo

Isee precompilato 2019 in Legge di Bilancio, come farlo in tempo Isee precompilato 2019: come si fa

Isee precompilato, ci siamo: nel 2019 entrerà in vigore il nuovo modello Isee già compilato in alcune parti grazie alle informazioni presenti nelle banche dati di Inps e Agenzia delle Entrate. Un modello che bisognerà integrare con altre informazioni e che consentirà un disbrigo più rapido delle pratiche. Al momento non è ancora stato deciso ufficialmente il mese di partenza. Tuttavia la proroga del modello Isee, rientrato nel decreto Milleproroghe 2018, era originariamente fissata al 1° gennaio 2019. Ma cos’è il modello Isee precompilato e quali sono le principali differenze con l’attuale Isee?

Isee precompilato 2019: cosa contiene

Come scritto sopra, l’Isee precompilato consiste in un modello già redatto in alcune parti grazie ai dati in possesso di Inps e Agenzia delle Entrate. In questo modo, sul modello sarebbero già presenti alcune informazioni importanti relative al nucleo familiare (numero dei componenti e situazione reddituale); nonché al conto corrente, al patrimonio mobiliare e immobiliare e altri dati evidenziati dall’incrocio tra le banche date dell’Istituto di previdenza e dell’Agenzia delle Entrate. Una volta visualizzato il documento sul portale dell’Inps, sarà possibile integrarlo con le ulteriori informazioni richieste. E, nell’eventualità di errori nella parte precompilata, proprio come avviene per il 730 precompilato, sarà possibile richiedere una correzione delle informazioni o aggiungere eventuali dati omessi.

Isee precompilato nella Legge di Bilancio 2019?

L’entrata in vigore della Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata sarà una novità significativa perché consentirà anche di velocizzare i tempi di rilascio dell’Isee.

Per avere maggiori dettagli sull’Isee precompilato 2019, ovvero sulla DSU 2019, bisognerà attendere apposito provvedimento che chiarisca tutti gli aspetti inerenti. L’Isee precompilato dovrebbe rientrare infatti tra le misure legate alla semplificazione fiscale contenute nella Legge di Bilancio 2019. Attendiamo quindi aggiornamenti ufficiali sull’ argomento, che dovrebbero arrivare a breve.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM