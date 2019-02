Lorella Cuccarini: età, figli e tumore. La carriera da attrice Chi è Lorella Cuccarini e tumore

Lorella Cuccarini, da più di 20 anni, ha stregato il pubblico italiano. Attrice, conduttrice televisiva, cantante, ballerina, showgirl, l’ elenco delle sue attività sembra infinito.

L’artista romana ha lottato in questi anni contro un terribile tumore alla tiroide, ma grazie anche al sostegno della sua famiglia è felice e non accenna a cambiare il carattere solare che l’ha sempre contraddistinta.

Quali sono stati i passi che hanno portato la showgirl ad un successo che dura da più di 20 anni?

Età e prime apparizioni

Lorella Cuccarini nasce il 10 agosto del 1965 a Roma da padre ragioniere e madre sarta. Appassionata di danza dall’età di 9 anni, frequenta la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. Ottiene il primo incarico a solo 12 anni nel varietà Ma che sera condotto da Raffaella Carrà.

Il successo con i varietà: da Fantastico a ‘ La notte volà

La carriera della giovane Lorella inizia davvero con alcuni varietà che la rendono nota al pubblico.

Voluta fortemente da Pippo Baudo, sarà infatti la showgirl di Fantastico 6 e 7 in onda su Raiuno.

Il grande successo arriva però quando passa in Fininvest con Odiens, il varietà di Antonio Ricci, la cui sigla cantata dalla Cuccarini è La notte vola che le regala grande notorietà diventando un classico della musica italiana.

Da questo momento la carriera dell’esuberante artista subisce una veloce impennata.

Dagli anni ‘80 entra nelle case degli italiani con una serie di spot per l’azienda di cucine Scavolini.

La carriera da attrice da ‘Grease’ a ‘L’amore è sordo’

Con Piazza di Spagna nel 1992 Lorella Cuccarini compie il grande passo da showgirl ad attrice.

Straordinario popolarità ottiene in ambito teatrale con Grease – il musical in scena fino al ‘99. Il 2002 è l’anno di Uno di noi, varietà in onda su Raiuno in cui Lorella è affiancata da Gianni Morandi. Prende parte ad alcuni film e serie televisive come Amiche nel 2004, Lo zio d’America nel 2006 e L’amore è sordo.

Le ultime prove attoriali: ‘Non mi hai mai detto ti amo’ e ‘L’isola di Pietro’

Nonostante i problemi di salute Lorella continua a lavorare.

Nel 2011 riceve il prestigioso titolo di Commendatore della Repubblica. Il 2017 e 2018 è l’ anno del teatro con la commedia Non mi hai mai detto ti amo affiancata da Giampiero Ingrassia già suo partner in Grease. Nel 2018 entra nel cast di L’isola di Pietro 2 in onda su Canale 5, in cui torna a recitare con Gianni Morandi nelle vesti di vesti di Isabella, madre di Matteo che stringe una grande amicizia con Pietro.

La vita privata di Lorella: i suoi 4 meravigliosi figli

Lorella Cuccarini ha spesso dichiarato di avere la vita che ha sempre desiderato.

L’attrice romana è felicemente sposata dal 1991 con Silvio Testi. Dal loro matrimonio sono nati 4 figli: Sara di 24 anni è la più grande, Giovanni 22 anni è il secondogenito, vive a Londra e studia filosofia. Infine ci sono i gemelli Giorgio e Chiara.

Più volte la Cuccarini ha rivendicato la scelta di continuare il lavoro nonostante le 4 gravidanze.

Il tumore alla tiroide

Lorella si definisce una donna felice, tuttavia la sua vita non è stata sempre facile.

Nel 2002 ha rischiato di morire a causa di un tumore alla tiroide.

Solo recentemente l’attrice ha raccontato i momenti terribili vissuti 16 anni fa. Dal 2002 la Cuccarini vive senza tiroide che le è stata asportata a causa del cancro. La sua vita da quel momento è completamente cambiata dopo quella spaventosa esperienza.

La scoperta del tumore

L’ attrice romana ha spiegato poi come avesse percepito che c’era qualcosa che non andava.

Era dimagrita eccessivamente, aveva forti sbalzi d’umore, profonde occhiaie e una strana tachicardia. Questi malesseri Lorella li ha descritti all’endocrinologo, che dopo alcuni esami ha scoperto un nodulo alla tiroide di alcuni centimetri. Lorella si è dovuta sottoporre così ad un intervento d’urgenza per asportare la ghiandola.

La vita di Lorella dopo la malattia

Nonostante il tragico momento vissuto, grazie al suo coraggio e al calore del marito e dei suoi figli, Lorella Cuccarini oggi parla di questa storia con il sorriso. Mai fiaccata dalle difficoltà, ha rivelato il suo travagliato male alla trasmissione di Fabio Fazio con l’intento di condividere e sostenere quanti stanno affrontando il suo stesso percorso come Carolyn Smith, giudice a Ballando con le Stelle.

