Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019: date, prezzi biglietti e calendario Date tour Vasco Rossi 2019

Di seguito i prezzi dei biglietti per le 4 date di Milano. I costi indicati sono comprensivi di tutte le commissioni di prevendita. Sono escluse solo le spese di spedizione di 9,49 euro a transazione (spedizione per l’Italia).

PRATO GOLD 96,60 €

PRATO 78,49 €

1° ANELLO ROSSO NUM 96,60 €

2° ANELLO ROSSO NUM 78,49 €

1° ANELLO VERDE E BLU NUM 62,79 €

2° ANELLO VERDE E BLU NUM 55,55 €

3° ANELLO ROSSO NUM 55,55 €

3° ANELLO VERDE E BLU NON NUM 48,30 €

DIVERSAMENTE ABILI GRATUITO

L’ apertura dei cancelli è prevista per le ore 16:00. Sul sito ufficiale di Vasco si legge un invito a partecipare già nelle prime ore al concerto-evento: “ Ti consigliamo di recarti allo stadio sin dall’ apertura”.

Infine una raccomandazione sui biglietti. “ Gli unici biglietti autorizzati all’ ingresso sono quelli acquistati attraverso i canali ufficiali (punti vendita e sito Vivaticket). In nessun caso potranno essere rilasciati duplicati. Potrà essere richiesta l’ esibizione del tagliando integro in qualsiasi momento e dovrà comunque essere conservato fino all’ uscita. Su ciascun biglietto verrà inoltre riportato il nominativo della persona che ha effettuato l’ acquisto per tutti i canali di vendita”.

Vasco Rossi Tour NonStopLive, scaletta e preparazione per Sardegna

Intanto per questo tour il colpo di scena riguarda la possibilità di portare in scena lo spettacolo sino in Sardegna.

“ La vera sfida è quella di portarci l’ intera gigantesca produzione da stadio. E non ci si immagina quanto sia complicato far viaggiare via terra e via mare, traghettare un 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco!”.

Infine Vasco Rossi da quanto si apprende è al lavoro con i suoi più stretti e fidati collaboratori per studiare la scaletta in grado di stupire e sorprendere il pubblico affinché anche i prossimi concerti si trasformino per i suoi tantissimi fans in eventi memorabili.

