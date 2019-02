Stefano Sala: figlia ed età, chi è il modello del Gf Vip 2018 Chi è Stefano Sala e carriera del modello

Stefano Sala, il modello più amato dagli italiani: lineamenti marcati, carattere determinato, occhi chiari e penetranti. Sono queste le tre caratteristiche che hanno permesso a Sala di arrivare dove si trova oggi e diventare l’italiano più amato e desiderato al mondo.

È un modello affermato che porta molti seguaci alle sfilate a cui prende parte, le sue passerelle sono molto seguite.

Da qualche anno sta conquistando il mondo della televisione. Ultimamente possiamo vederlo tra i concorrenti del cast del Grande Fratello Vip 3

Identikit di Stefano Sala

Stefano Sala è nato a Gravedona, in provincia di Como, il 28 marzo 1990. Ha frequentato il liceo e successivamente l’università per diventare un chimico, poi ha abbandonato gli studi intraprendendo la carriera da modello. Vanta numerose collaborazioni che l’hanno portato ad avere una fama internazionale.

Il suo motto di vita è “Oggi è il mio giorno preferito”. È un amante dello sport, dei viaggi e della moda, Stefano adora trascorrere il suo tempo insieme alla figlia o sulle montagne, dove pratica snowboard.

Stefano Sala: vita privata

Una caratteristica che gioca a favore di Stefano Sala è il fatto di essere un “mammo” a detta sua anche molto capace. La donna principale che occupa il suo cuore è, appunto, la figlia Sofia che vive con lui e i suoi genitori. Sofia è nata dall’amore durato 4 anni con l’ex fidanzata Dayane Mello.

Il viso da bel tenebroso ha fatto sì che la stampa gli attribuisse diversi flirt nel corso degli anni.

Nel cuore di Stefano Sala, però, c’è anche la compagna Dasha Kina, modella ucraina che nell’ultimo periodo sembrerebbe essere stata un po’ messa da parte in favore di Benedetta Mazza, altra concorrente del Grande Fratello Vip 3. I due si conoscono già da tempo e la macchina del gossip è già in moto per comprendere possibili retroscena.

In difesa di Sala sulla questione è intervenuta la sua ex fidanzata Dayane Mello: “Lui è innamorato pazzo della sua fidanzata Dasha. Hanno confidenza perché hanno lo stesso manager e si conoscono da anni”.

Dayane Mello e il rapporto con la figlia

Riguardo il rapporto con la figlia Sofia, Dayane Mello ha rilasciato intervistata dal settimanale Nuovo Tv in cui ha parlato della scelta di affidare la figlia Sofia all’ ex compagno Stefano Sala e alla sua famiglia.

Scelta molto dibattuta e criticata dalle malelingue che hanno pensato ad un abbandono della bambina da parte della madre facendola passare per insensibile. Dayane Mello ha ribadito che è solo per una questione di comodità che Sofia vive con gli ex suoceri e il padre.

Dayane Mello: mi sono adeguata al volere di mia figlia

“Quando io e Stefano ci siamo separati, la bambina è venuta a vivere a Milano insieme a me. Io, però, sono spesso via per lavoro e dovevo lasciarla sempre a una baby-sitter. Questo, unito al fatto che la bambina chiedeva in continuazione dei suoi nonni, ci ha fatto decidere che, per il suo bene, era meglio crescesse con i genitori di Stefano, che vivono al lago. Io mi sono adeguata al suo volere e sono felice di averlo fatto. Così Sofia cresce in famiglia e non con la tata” ha puntualizzato Dayane.

La modella ha ribadito: “Solo io e Stefano sappiamo i sacrifici e le difficoltà che affrontiamo per non farle mancare nulla. Io non ho abbandonato mia figlia e non è vero che vado a trovarla poco”.

