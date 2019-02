Edoardo Scotti: chi è il secondo figlio di Gerry e cosa fa Chi è il figlio di Gerry Scotti e vita privata

Edoardo Scotti è il giovane figlio del grande conduttore italiano Gerry Scotti. A differenza del padre, lui ha deciso di intraprendere una carriera dietro le telecamere e di studiare per realizzare il suo sogno di diventare un regista.

Chi è Edoardo Scotti

Nato a Milano il 10 marzo 1992, Edoardo Scotti è il figlio che il conduttore Gerry Scotti ha avuto dalla sua ex moglie, Patrizia Grosso. Cresce nel mondo dello spettacolo e decide di farne parte, intraprendo però un percorso di studio e gavetta. Studia nella prestigiosa “ American School of Milan” e si laurea all’ Università Cattolica del Sacro Cuore.

Della sua vita privata non si hanno tantissime informazioni, è possibile però capire un po’ di lui e delle sue passioni dalle foto pubblicate sui social. È fidanzato con Ginevra Piola, una giovane giornalista che compare anche nei suoi scatti. Edoardo Scotti ama viaggiare e fare molto sport. Pratica sci d’ acqua e surf.

Carlo Conti a Mediaset nel 2019, ecco le possibili intenzioni

Edoardo Scotti e la sua carriera, al fianco del padre

Dopo gli studi, il giovane Edoardo Scotti si trasferisce negli Stati Uniti, esattamente nella città di Los Angeles, dove tenta di perseguire il suo obbiettivo di diventare regista. I suoi primi passi nel mondo della televisione risalgono al 2011, quando lavora dietro le quinte del programma Lo show dei record.

Nel 2015 diventa, nello stesso programma condotto dal padre, inviato speciale. Il pubblico ha adorato i suoi collegamenti dalla Cina e dall’ America per andare alla ricerca dei record più assurdi e divertenti. Riguardo a suo figlio, Gerry ha detto: “È stata la produzione a volerlo, perché lo conoscevano e sanno che parla l’ inglese come l’ italiano e ha studiato regia tre anni in America. L’ hanno messo alla prova e lui si è dimostrato all’ altezza. Grazie a me ha avuto un’ opportunità più degli altri, magari altrettanto bravi? È vero, ma non me ne vergogno. Credo sia peggio per un padre medico piazzare un figlio incompetente in ospedale”.

Edoardo ha in seguito ha lavorato per il programma Cucine da incubo e come assistente alla regia per una fiction poliziesca. Oggi continua a fare gavetta tra Rai, Mediaset e Sky come aiuto regista per varie trasmissioni. Tutto per arrivare a realizzare il suo sogno.

